Nick Carter con fotos y emotivo mensaje despide a su hermano Aaron: “Ahora finalmente puedes tener la paz”

El cantante Nick Carter en horas de la tarde de este domingo a través de su cuenta oficial en Instagram decidió dedicarle a su hermano, Aaron un emotivo mensaje tras haber sido hallado muerto en la tina de su domicilio el sábado 5 de noviembre.

El exintegrante de los Backstreet Boys explicó que el vínculo recientemente entre ellos no era realmente bueno. Sin embargo, eso no hacía que no sintiera algún tipo de afecto hacia su pequeño hermano, de quien esperaba que en alguna oportunidad lograra conseguir la paz que tanto deseó y, aún así, no logró.

“Mi corazón está roto. Aunque mi hermano y yo hemos tenido una relación complicada, mi amor por él nunca se ha desvanecido. Siempre me he aferrado a la esperanza de que, de alguna manera, algún día querría seguir un camino saludable y finalmente encontraría la ayuda que tanto necesitaba“, comenzó diciendo.

El post colgado en Instagram está acompañado de una gran variedad de fotos de cuando eran unos niños, al tiempo que destacó que sí hay un culpable aquí en toda esta situación son dos, uno son los problemas mentales, así como las adicciones que poco a poco lo habrían ido consumiendo.

“A veces queremos culpar a alguien o a algo por una pérdida, pero la verdad es que la adicción y la enfermedad mental son el verdadero villano aquí. Echaré de menos a mi hermano más de lo que nadie sabrá jamás. Te quiero Chizz. Ahora finalmente puedes tener la paz que nunca pudiste encontrar aquí en la tierra… Te quiero hermanito”, finalizó.

Los funcionarios policiales habrían recibido una llamada aproximadamente a las 11 de la mañana, hora local, para dar a conocer que en la bañera de la casa había un hombre muerto, reseñó Showbiz. A su vez, se espera que pronto las autoridades den mayores detalles de su fallecimiento, y es que TMZ comunicó que estaban investigando los hechos.

Aaron tuvo una vida bastante llena de polémicas con tan solo 34 años, tenía su cuenta en OnlyFans, mientras que en septiembre de 2020 anunció que había incursionado en el mundo de la actuación de filmes para adultos.

