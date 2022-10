Chiquinquirá Delgado tiene un nuevo empleo alejado de la pantalla chica y manifestó la alegría de cumplir su sueño

La presentadora Chiquinquirá Delgado es uno de los rostros que acompañada cada domingo a la audiencia de ‘Mira Quién Baila: All Stars‘ con la participación de distintas personalidades del mundo del entretenimiento demostrando sus capacidades en el baile.

Sin embargo, a través de una transmisión en vivo que realizó en su cuenta personal de Instagram dio a conocer que se encargará de otro proyecto alejado de la televisión como siempre ha estado acostumbrada. En esta ocasión, la venezolana estará acompañada de Lourdes Loubriel en esta nueva aventura.

“Emocionadas de compartir con todos un nuevo reto, un nuevo proyecto que me tiene feliz! Mujeres que construyen, pronto les compartimos más información de cómo ustedes también van a poder ser parte!”, fue el mensaje que compartió con el video que dura más de 10 minutos.

Ambas se mostraron muy emocionadas, mientras que al fondo se podía apreciar una inmensa casa que está en construcción. Por ello, Lourdes manifestó lo siguiente: “Esta es la primera casa que acabamos de hacer, que está en construcción. Es como un sueño hecho realidad“.

Los comentarios en el mencionado video no se hicieron esperar, y es que muchos internautas aprovecharon para enviarles sus mejores vibras, deseos y bendiciones ante la determinación que dos mujeres luchadoras han implementado y lo que un día se convirtió en una idea, para la fecha está materializado.

“Todo el éxito. Un par poderoso, trabajador, potente. Las quiero”, “Todo el éxito del mundo”, “Bendiciones, éxitos en todo lo que emprendan”, “Me anoto en este gran proyecto, las admiro”, “Me encanta este nuevo proyecto”, “Yo quiero ser parte de ese proyecto”, “Eres una emprendedora nata”, “Me encanta!! Esto estará espectacular”, “Les deseo todo el éxito del mundo“, “Buena vibra, muchachonas. Qué interesante, no me lo esperaba”, “Los sueños se hacen realidad”, fueron algunas de las impresiones que se generaron en el mencionado post.

La conductora venezolana también explicó lo que significa este nuevo empleo para ella alejado de la pantalla chica: “Ustedes no saben lo importante que es a la hora de decidir dónde vamos a vivir, los números, la dirección, el lugar donde está ubicada“.

No se trata solamente de diseñar, remodelar y darle sentido a cada espacio. Además, también consiste en la compra y venta de las mismas.

Te puede interesar:

· Chiquinquirá Delgado reveló importantes detalles de su relación amorosa con el periodista Jorge Ramos

· Chiquinquirá Delgado no podía ni caminar en un sensual vestido negro que usó en ‘Mira Quién Baila All Stars’

· “Mira Quién Baila All Stars” regresa a la pantalla de Univision el domingo 9 de octubre, junto a Chiquinquirá Delgado