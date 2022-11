Definidas las llaves de octavos de final de Champions: Real Madrid va contra el Liverpool y PSG se mide al Bayern Munich

Dos grandes equipos de la UEFA Champions League se despedirán de la competición de manera prematura. Y es que los octavos de final no dejaron los grandes duelos para después y anticiparon dos llaves de equipos élite: Real Madrid vs Liverpool y Paris-Saint Germain vs Bayern de Munich.

El Manchester City de Erling Haaland y Pep Guardiola se medirá con el Leipzig de la Bundesliga. Milan hará lo mismo con el Tottenham.

Por otro lado, el Napoli del Chucky Lozano tendrá que jugar con nada más y nada menos que el vigente campeón de la Europa League, el club alemán Eintracht Frankfurt.

El resto de las llaves quedó conformada de la siguiente manera:

Borussia Dortmund vs Chelsea

Inter vs Oporto

Club Brujas vs Benfica

Los partidos de ida de octavos de final de la Champions se jugarán entre 14/15 y 21/22 de febrero mientras que la vuelta será entre 7/8 y 14/15 de marzo de 2023.

😍 𝑶𝑪𝑻𝑨𝑽𝑶𝑺 𝑫𝑬 𝑭𝑰𝑵𝑨𝑳 😍



🇩🇪 Leipzig 🆚 Man. City 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

🇧🇪 Brujas 🆚 Benfica 🇵🇹

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Liverpool 🆚 Real Madrid 🇪🇸

🇮🇹 Milan 🆚 Tottenham 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

🇩🇪 Eintracht 🆚 Nápoles 🇮🇹

🇩🇪 Dortmund 🆚 Chelsea 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

🇮🇹 Inter 🆚 Oporto 🇵🇹

🇫🇷 Paris 🆚 Bayern de Múnich 🇩🇪#UCLdraw pic.twitter.com/eSPAS8wNko — Liga de Campeones (@LigadeCampeones) November 7, 2022

Fechas del resto de las eliminatorias UEFA Champions League

La próxima ronda serán los cuartos de final y se jugarán durante las fechas 11/12 y 18/19 de abril de 2023.

Las semifinales de Champions se jugarán el 9/10 y 16/17 de mayo de 2023.

El Estadio Olímpico Atatürk de Estambul, Turquía, recibirá la Final de la Champions 2022/23.

Así llegan Real Madrid y Liverpool

Ambos equipos fueron los finalistas de la edición anterior y ahora afrontarán sus partidos atravesando realidades distintas en sus ligas locales. Mientras que el Real Madrid dirigido por el italiano Carlo Ancelotti ha marchado líder desde que inició La Liga Santander 2022/23, el Liverpool no ha tenido un buen andar y siempre se ha mantenido fuera del top 5. Actualmente, ocupa la octava posición de la Premier League.

Sin embargo, el equipo inglés ha demostrado solidez en Champions. De hecho, consiguió 15 puntos de 18 posibles, la misma cantidad que el Napoli que terminó siendo líder de grupo gracias a la diferencia de gol.

Del otro lado, el conjunto merengue viene de haberse clasificado a falta de dos fechas antes de que finalizara la fase de grupos. Se clasificó en el primer lugar con 13 puntos.

El presente de Bayern de Múnich y PSG

Los alemanes fueron los únicos con récord perfecto en la fase anterior, y lograron hacerlo en el “Grupo de la Muerte” que compartieron con el FC Barcelona, Inter de Milan y Viktoria Pilsen. En la Bundesliga tuvieron algunos tropiezos al principio, pero durante las últimas semanas han puesto todo en orden y ya marchan primeros.

Por otro lado está un PSG que lo ha intentado durante los últimos años pero el resultado es el mismo. Ahora, con su delantera top conformada por Lionel Messi, Neymar Jr y Kylian Mbappé, buscará dar un golpe de mesa. En la Ligue 1 ocupan el primer lugar con una airosa ventaja de 5 puntos.

