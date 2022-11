Ketanji Brown Jackson emitió su primera opinión escrita como jueza de la Corte Suprema

Ketanji Brown Jackson emitió su primera opinión escrita como jueza recién electa de la Corte Suprema, en un caso que involucró a un hombre de Ohio que fue sentenciado a pena de muerte por asesinato.

En la opinión, la jueza dijo que se habría puesto del lado del recluso, argumentando que el estado de Ohio suprimió evidencia que podría haberlo ayudado en el juicio.

El tribunal en pleno se negó a aceptar la apelación presentada por Davel Chinn, quien disparó y mató a un hombre identificado como Brian Jones tras un intento de robo.

Chinn fue sentenciado a muerte luego de que un cómplice de nombre Marvin Washington, lo identificara ante la policía, informó CNN.

Sin embargo, luego de la condena, Chinn declaró que el estado violó un caso de 1963 llamado Brady vs Maryland, al no revelar los registros juveniles de Washington que señalaban que tenía un “rango moderado de discapacidad intelectual”.

Argumentó Chinn que todo el caso del estado dependía del testimonio de Washington, y que su credibilidad estaba en duda, agregando que el hecho de que el estado no revelara los registros, lo perjudicó porque pudo haber puesto en duda la capacidad de Washington para identificarlo como asesino, testificar con precisión y recordar fechas clave en el caso.

No obstante, los tribunales inferiores fallaron en contra de Chinn, y sostuvieron que la falta de anulación de la evidencia solo viola Brady vs Maryland si la información es “material” y solo existe una posibilidad razonable de que, si se hubiesen divulgado los registros, la concluisión del juicio hubiese sido diferente. Los tribunales enfatizaron que Chinn no cumplió con ese estándar.

Ante la negativa del tribunal en no aceptar la apelación de Chinn, la jueza Jackson escribió su primera opinión escrita, siendo una disidencia, y argumentó que no había disputa de que el estado había “suprimido evidencia exculpatoria”, y cuestionó la forma en la que los tribunales inferiores aplicaron el llamado “estándar de materialidad”.

La jueza Jackson, que prestó juramento ante la corte el pasado 30 de junio como la primera mujer afroamericana en el cargo, agregó que para aprobar una violación de Brady vs Maryland, un acusado tiene una “baja carga” para demostrar la “probabilidad razonable” de un resultado distinto.

Jackson subrayó que debido a que la vida de Chinn está en peligro, y dada la posibilidad sustancial de que los registros suprimidos hubiesen cambiado el resultado del juicio, ella habría revocado sumarianamente la decisión del tribunal inferior, opinión en la que solo se le unió la jueza Sonia Sotomayor.

