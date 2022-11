Par de hispanos en búsqueda de la gloria: Julio Urías y Sandy Alcántara finalistas al premio Cy Young de la Liga Nacional

Foto: Harry How / Michael Reaves / Getty Images

Los lanzadores Sandy Alcántara y Julio Urías fueron seleccionados como finalistas e irán en representación del béisbol hispano a la búsqueda del premio Cy Young de la Liga Nacional, que premia al mejor lanzador del circuito.

Uno de los favoritos a conquistar el Cy Young es el mexicano Julio Urías, que fue elegido luego de tomar la batuta en el pitcheo de Los Angeles Dodgers tras la lesión de Walker Buehler.

El zurdo terminó su temporada con la efectividad más baja en la Liga Nacional (2.16) y fue clave en el conjunto que conquistó 111 victorias en la temporada regular; acumuló récord de 17-7 con 166 abanicados.

Por su parte el dominicano Sandy Alcántara, también favorito, se destacó por lanzar con Miami Marlins la mayor cantidad de juegos completos (6) en 2022 desde que lo hiciera Chris Sale en 2016, con registro de 14-9 y efectividad de 2.28.

Por si fuera poco, Alcántara hilvanó una seguidilla de 13 aperturas consecutiva entre el 11 de mayo y el 15 de julio donde lanzó cada juego por siete o más entradas, siendo esta la racha más larga para cualquier lanzador en las Grandes Ligas desde 2014.

Junto a Alcántara y Urías el otro candidato a llevarse el premio será el lanzador de Atlanta Braves, Max Fried.

Your 2022 NL Cy Young Award finalists! pic.twitter.com/ppOKtL9lAT — MLB (@MLB) November 7, 2022

Mientras tanto, en la Liga Americana Justin Verlander (Houston Astros) con su efectividad impresionante de 1.75 es el principal candidato para llevarse el galardón, compitiendo contra Dylan Cesar (Chicago White Sox) y Alex Manoah (Toronto Blue Jays). These guys were nasty this season! pic.twitter.com/5hqTxFb2FQ— MLB (@MLB) November 8, 2022

Ambos premios Cy Young de la Liga Nacional y la Liga Americana se darán a conocer el próximo 16 de noviembre.

También te podría interesar: