Mike DeWine, gobernador de Ohio, reelegido para un segundo mandato, según proyecciones

El gobernador de Ohio, Mike DeWine, habría asegurado un segundo mandato, derrotando a la aspirante demócrata Nan Whaley, ex alcaldesa de Dayton.

DeWine, de 75 años, es un elemento fijo del establecimiento republicano del estado cuyo liderazgo en los primeros días de la pandemia se ganó la admiración de los independientes y los demócratas.

Mientras se postulaba para la reelección, enfatizó el desarrollo económico, particularmente el compromiso de $20 mil millones de dólares de Intel Corp. para construir fábricas de semiconductores en el área de Columbus.

Ahora, según proyecciones de NBC News, DeWine derrotó a Nan Whaley.

Whaley, de 46 años, ha sido visto durante mucho tiempo como una estrella en ascenso en la política demócrata. Dirigió la Conferencia de Alcaldes de Estados Unidos y recibió atención nacional después de liderar Dayton a través de un trágico tiroteo masivo en 2019.

Pero luchó para ganar terreno contra DeWine, una figura conocida que no le debe su éxito en la política republicana a Donald Trump y no pudo ser pintado fácilmente como un aliado inquebrantable del ex presidente.

Los datos mostraron consistentemente que DeWine lideraba a Whaley por amplios márgenes. La multitud que había comenzado a reunirse aquí en un hotel de Columbus para una fiesta de vigilancia del Partido Republicano de Ohio que incluía a DeWine y al candidato al Senado JD Vance estalló brevemente en aplausos cuando se convocó la carrera momentos después del cierre de las urnas aquí en el estado, aunque la carrera de este último conlleva más suspenso.

Los demócratas esperaban que un supuesto escándalo de “pay-to-play” relacionado con el rescate de la industria nuclear del estado fuera la ruina de DeWine. Pero vincular a DeWine directamente con cualquier irregularidad resultó ser un desafío, y esos ataques nunca prosperaron.

Whaley enfatizó una variedad de otros temas, incluida la economía y la violencia armada, antes de finalmente decidirse por el derecho al aborto después de que la Corte Suprema de Estados Unido anulara Roe v. Wade en junio. DeWine está firmemente en contra del aborto y firmó una ley que prohíbe el procedimiento después de seis semanas.

