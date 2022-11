Muere Leslie Phillips a los 98 años; fue la voz del Sombrero Seleccionador en las películas de ‘Harry Potter’

Leslie Phillips, famoso por sus frases “Ding Dong” y “I Say” en las películas de ‘Carry On’, murió a los 98 años después de luchar contra una larga enfermedad.

Según su agente Jonathan Lloyd, Phillips murió “pacíficamente mientras dormía” el lunes.

Su esposa Zara, de 63 años, con quien se casó en 2013, dijo en un comunicado para los medios: “He perdido a un esposo maravilloso y el público ha perdido a un gran showman. Era simplemente un tesoro nacional. La gente lo amaba. Fue amado dondequiera que iba”.

Asimismo ha destacado por encima de todo la pasión que Leslie Phillips siempre sintió por entretener al público: “Cuando nos casamos, me presentó descaradamente a la prensa como si fuera de la realeza, insistiendo en que era la nueva Zara Phillips y que estaba emparentada con la reina”, aseguró.

En 2014, Leslie Phillips sufrió un derrame cerebral mientras estaba de compras en Oxford Street en Londres, pero se recuperó y regresó a casa después de una estadía en el hospital.

Además de trabajar en televisión y teatro, Leslie Phillips también era familiar para los fanáticos más jóvenes como la voz del Sombrero Seleccionador en las películas de ‘Harry Potter’.

Hizo sus primeras apariciones cinematográficas en 1930 y tuvo una ilustre carrera que abarcó ocho décadas la cual fue interrumpida por el servicio militar durante la Segunda Guerra Mundial y se reanudó cuando fue desmovilizado debido a problemas de salud en 1945. Continuaría actuando hasta 2012, convirtiéndose en un favorito de la comedia.

Sus otros créditos en la pantalla incluyen ‘Les Girls’, ‘Out Of Africa’, ‘Empire Of The Sun’, ‘Scandal’, ‘Lara Croft: Tomb Raider’ y ‘Is Anybody There?’.

Asumió papeles más dramáticos, incluido un papel nominado al Bafta junto a Peter O’Toole en ‘Venus’, de 2006.

Phillips fue nombrado OBE en los Honores de Cumpleaños de 1998 y fue ascendido a CBE en los Honores de Año Nuevo de 2008.

Su vida amorosa y familiar se vio empañada por la tragedia

Leslie se casó con la actriz Penelope Bartley en 1948 y tuvieron dos hijos y dos hijas, pero el matrimonio llegó a su fin cuando salió a la luz que él había mantenido un idilio con Caroline Mortimer, hijastra del creador de la serie ‘Rumpole of the Bailey’ John Mortimer.

Bartley falleció quince años después de que se divorciaran, mientras Leslie se encontraba en Australia con una obra de teatro y decidió no volver a Reino Unido para el funeral, algo que su familia nunca le perdonó.

