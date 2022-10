JK Rowling y Daniel Radcliffe encabezan homenajes a Robbie Coltrane

Robbie Coltrane, cuya carrera actoral es recordada por su papel de Rubeus Hagrid en la saga de ‘Harry Potter’, murió este 14 de octubre a los 72 años.

“Se le recordará probablemente durante décadas como Hagrid, de las películas de ‘Harry Potter’, un papel que con el que transmitió alegría tanto a niños como adultos de todo el mundo, por el que recibía un aluvión de cartas de admiradores cada semana desde hacía más de veinte años”, dijo en una nota remitida a los medios su representante, Belinda Wright.

Más detalles sobre la causa de su fallecimiento no se ofrecieron de inmediato, pero distintos reportes afirman que Coltrane se encontraba en un hospital en su Escocia natal.

Además de su papel como el adorable Hagrid, Robbie también era conocido por haber dado vida al gángster de James Bond, Valentin Zukovsky, y apareció en las películas ‘GoldenEye’ y ‘The World is Not Enough’.

Coltrane ganó durante su carrera cinco premios Bafta de la Academia de cine y televisión británica, tres de ellos de manera consecutiva, entre 1994 y 1996, por su participación en la serie ‘Cracker’.

Las estrellas de la pantalla le rinden homenaje a Robbie Coltrane

La página oficial de Twitter de las películas de ‘Harry Potter’ ya compartió su tristeza tras la muerte del ícono de la película, en la que fue el amado guardabosques de Hogwarts, y escribió en un comunicado: “Nos entristece enormemente escuchar el fallecimiento del magnífico Robbie Coltrane, quien interpretó a Hagrid con tanta amabilidad, corazón y humor”.

We are hugely saddened to hear of the passing of the magnificent Robbie Coltrane who played Hagrid with such kindness, heart and humour in the Harry Potter films. He was a wonderful actor, a friend to all and he will be deeply missed. pic.twitter.com/n1IshfFG6y — Harry Potter Film (@HarryPotterFilm) October 14, 2022

Daniel Radcliffe también ha emitido un comunicado sobre el fallecimiento de su coprotagonista llamando al difunto actor “una de las personas más divertidas que he conocido”.

Coltrane actuó en las ocho películas de ‘Harry Potter’, desde ‘The Philosopher’s Stone’, en 2001, hasta ‘The Deathly Hallows: Part 2’, en 2011, y compartió docenas de escenas con Radcliffe.

“Robbie era una de las personas más divertidas que he conocido y solía hacernos reír constantemente cuando éramos niños en el set” Daniel Radcliffe

“Tengo recuerdos especialmente gratos de él manteniendo nuestros ánimos en ‘Prisoner of Azkaban’, cuando todos nos escondíamos de la lluvia torrencial durante horas en la cabaña de Hagrid y él contaba historias y bromeaba para mantener alta la moral. Me siento increíblemente afortunado de haberlo conocido y trabajar con él y muy triste de que haya fallecido. Era un actor increíble y un hombre encantador”, dice la declaración de Daniel Radcliffe que fue difundida a los medios.

La autora de las novelas, JK Rowling, compartió una instantánea personal con Coltrane en un evento y escribió que “nunca volverá a conocer a nadie ni remotamente como Robbie”.

“Era un talento increíble, completamente único, y fui más que afortunada de conocerlo, trabajar con él y reírme a carcajadas con él”, tuiteó. I'll never know anyone remotely like Robbie again. He was an incredible talent, a complete one off, and I was beyond fortunate to know him, work with him and laugh my head off with him. I send my love and deepest condolences to his family, above all his children. pic.twitter.com/tzpln8hD9z— J.K. Rowling (@jk_rowling) October 14, 2022

