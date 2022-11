Toni Costa enternece a sus seguidores con un video de Alaïa cuando tenía 2 años

Toni Costa, bailarín y coreógrafo español, publicó un video en su cuenta de Instagram en donde aparece con su hija Alaïa hace algún tiempo, cuando ella tenía 2 años.

En el pequeño video que compartió el ex de Adamari López se ve a Alaïa en la parte de atrás del auto de su padre conversando con él sobre una anécdota en el colegio, sobre un amigo del que Costa no logra entender su nombre. “Abubeto”, fue lo que alcanzó a escuchar el español en ese momento.

“Dios mio, pa’ comérsela completa!!!!!! Recuerdos de cuando Alaïa tenía aproximadamente 2 años y 8 meses, nuestras conversaciones en la escuela y sus ocurrencias. Y ustedes, guardan videos de la infancia con sus hijos???? Yo me disfruto y he disfrutado cada etapa de ella y lo que me queda, lo mejor!”, dijo Toni Costa para acompañar ese video en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 2,1 millones de seguidores.

“Te amo hija mia, eres mi luz! @alaia”, también dijo el español en su cuenta de Instagram.

“Amo ver cómo tú princesa es tu luz y tu mayor prioridad por encima de lo que sea! Eres excelente padre, y que orgullosa debe de estar Alaia de tenerte como su papi”, “Yo amo la tecnología porque uno puede guardar bellos recuerdos de sus hijo y familiares esa niña es un amor dios la bendiga” y “Total es lo mejor del mundo guardar esos videos son los mejores recuerdos y verlos es vivir esos momentos”, le dijeron.

Hace algunas semanas Toni Costa vivió uno de los momentos más especiales de su vida al comprarse su primera casa. Este momento Costa lo esperó por mucho tiempo y con esa intención el entró en la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’, pensando en el jugoso premio de $200,000 dólares para poder tener su propio lugar.

Aunque no ganó, su sueño se le hizo realidad y le dedicó este logró a su hija Alaïa. “Estoy muy feliz, estoy muy agradecido por todo el cariño sobre lo qué he firmado… Quiero decirles que esto que he hecho ha sido cumplir uno de mis sueños. Un sueño que tenía en mente desde hace tantos años que he podido cumplirlo gracias al esfuerzo, al trabajo, a las oportunidades que me han dado, a base de mucho sacrificio, de viajar mucho y dormir poco, de cada reto que me han puesto. Yo quiero que ella se sienta orgullosa de su papá. Así que, Alaïa, hija mía, este sueño cumplido es por y para ti”, dijo él.

