Alaïa, la hija de Adamari López y Toni Costa, habla de Dios y dicen que tiene una educación hermosa

Alaïa, la hija de Toni Costa y Adamari López, publicó un video hablando acerca de Dios, en inglés. La niña de 7 años compartió este video con sus más de 1 millón de seguidores diciendo lindas palabras.

“No te preocupes por nada…. Reza y pídele a Dios por todo lo que necesites. Cuando estés rezando recuerda siempre dar gracias. La Paz que Dios da mantiene nuestra mente y nuestros corazones en Jesús Cristo. La Paz que Dios nos da es tan grande que no la podemos entender. Philippians 4: 6-7”, escribió la pequeña en la cuenta que es supervisada por su mamá y su papá.

Estas palabras de la pequeña conmovieron y emocionaron a muchos de sus seguidores. Los fanáticos celebraron que Alaïa tuviera estas palabras y hasta dijeron que tiene una muy linda educación.

“Dios te bendiga Alaïa y que él siga poniendo en tu corazón palabra viva y eficaz”, “Dios te bendiga Alaia, tienes un buen corazón y no cabe duda que estos padres te han dado la mejor educación y el amor, muchas bendiciones”, “Yo lo único que sé que pido a Dios para que te dé larga vida”, “Eso es una belleza de bb que Dios siga bendiciendo esa preciosa princesa”, “Que ternura. Gracias Alaia. Eso haré y le diré a mi hija que tiene 7 como tú que lo haga también” y “Orar mi niña hermosa, así es como aparece en la Biblia” son algunos de los mensajes que le dejaron a Alaïa tras este video.

Hace algunos días en la cuenta de Instagram de la pequeña compartieron un video donde se ve la sesión de fotos por Halloween que le hicieron. Estos son algunos de los mensajes que le dejaron a la pequeña. “Yo en lo particular no celebró esta fecha. Estas muy linda, Alaia. Gracias a Dios tienes unos padres y una familia que te aman muchísimo”, “Tienes un papá y una mamá muy muy excelentes, y amorosos te adoran con la vida. Eres una niña feliz porque ellos te hacen la vida alegre.. Gracias a Dios” y “Hermosa Alaia con tu cara tan tierna no das nada de terror lo que causas es mucho amor”, le dijeron.

Sigue leyendo: Toni Costa aclara los rumores sobre su presunto compromiso con Evelyn Beltrán

Toni Costa: Su novia, Evelyn Beltrán, pide que la dejen de llamar mala madre y rompe hogares

Evelyn Beltrán, la novia de Toni Costa, aparece con un anillo brillante y el público dice: “Se comprometieron”