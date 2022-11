A Clarissa Molina la critican por su nariz tras un particular video: “No pasa desapercibida”

Un video de Clarissa Molina apareció en la cuenta de Instagram de ‘El Gordo y La Flaca’, el programa en el que ella participa, y una particularidad llamó la atención de varios de los seguidores del show de Univision.

Mientras Molina contaba qué sería lo que ella haría si ganase el Powerball, a los usuarios de estas red social les llamó la atención la nariz de la joven presentadora, modelo y actriz dominicana.

“Ni supe de qué habló, como que su nariz me quitó la atención”, “Una nariz que no pasa desapercibida”, “La nariz de Michael Jackson”, “Hermosa eres siempre, pero no me digas que te operaste a tu nariz”, “¿Qué tiene en la punta de la nariz?”, “¿Qué le pasó a su nariz?”, “¿Y esa nariz? Que fea le quedó” y “¿Qué le pasó en la punta de la nariz?” son parte de los comentarios que le han dejado a la dominicana en este video publicado en la cuenta de Instagram del programa de Univision del que ella forma parte.

En este video donde su nariz se robó la atención de los usuarios de Instagram Molina estaba hablando de qué sería lo que haría si fuese la ganadora de la lotería del Powerball.

“Obviamente ayudar a toda mi familia. Primero establecer a cada uno retírese, no trabaje más mire esto aquí y que inviertan cada uno para que puedan multiplicar el dinero. Luego me iría de vacaciones, muy largas. Luego monto mi compañía de producción con muchas historias que están ahí en mi mente que yo quisiera algún día y luego viajar una noche a algún país que quiera a cenar y volver”, fue lo que dijo la dominicana.

También le preguntaron que si ganara el premio millonario seguiría trabajando en ‘El Gordo y La Flaca’ y ella respondió: “Si, puede ser, me caen bien”.

