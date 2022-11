Adamari López usa una frase de Shakira para decir que es mejor ser honesto que doble cara

Adamari López dice que es mejor ser una persona honesta que alguien de doble cara y usó una frase de Shakira en el tema ‘Te felicito’ para hacerlo.

“La gente de dos caras no la soporto”, dijo Adamari López en un video en formato reel publicado en su cuenta de Instagram, donde es habitual encontrar videos de este tipo.

Para este pequeño clip la boricua lució un suéter tejido con estrellas y un short de jean por encima de las rodillas. “Mejor ser honesto que doble cara, ¿no les parece?”, precisó la también presentadora de ‘Hoy Día’.

En este video a Adamari López le respondieron entre risas y dándole la razón en lo que ella estaba diciendo, pero también le dijeron que era momento de cambiar el contenido que hace para esta red social. “Ya cambia tu estilo. Me tienes aburrida”, le dijo uno de sus seguidores en esta red social donde tiene más de 8,2 millones de fanáticos siguiéndola.

Los reels de la presentadora han sido criticados en varias oportunidades. Con anterioridad le han dicho que mucho del contenido que realiza son ‘indirectas’ tanto como para Toni Costa, su ex pareja y padre de su hija Alaïa, como para Evelyn Beltrán, la novia del bailarín y coreógrafo español.

Hace un tiempo se mostró bailando un tema llamado ‘Mi mayor venganza’, junto a su hermano. “Yo te lo regalo. Llevátelo lejos. Él es mala suerte y yo no lo quiero. Mi mayor venganza será que te quedes con él”, dice la canción y los fanáticos reaccionaron y hablaron de indirectas a Costa.

“Ay yaaa superalo y no le des tanta importancia”, “Eso me huele a despecho. Ya dale vuelta a la página brilla con tu propia luz estás en tu mejor momento”, “¿Esa indirecta para quién es?”, “No sé, pero la siento un poco dolida algo le hizo Toni que ella no se lo perdona”, “Ya supera la separación de Toni, querida”, “Ya para de tirar indirectas y disfruta tu soltería sin comentarios”, “Chaparrita ya deja eso en paz, muchas indirectas”, “Nada que lo superas. Pasa la hoja y pa’lante Ada” y “Sabe a dolor… y molestia. Si ya lo dejaste ir. Ya dale vuelta a la página”, le dijeron en ese momento.

