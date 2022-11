Las galletas Oreo dejarán de anunciarse en Twitter por no acotar mensajes de odio

A más de una semana que Elon Musk tomó el control total de Twitter, la red social ha perdido millones de dólares, el flujo de dinero que recibe la compañía vía publicidad también va a la baja.

Mondelez, fabricante de las galletas Oreo, informó que retirará las pautas publicitarias de Twitter por las posiciones que ha tomado su nuevo CEO en relación con el discurso de odio que se puede promover luego de la adquisición de la plataforma.

Dirk Van de Put, CEO de Mondelez, en entrevista con Reuters, señaló que estaba preocupado por la óptica de un anuncio de su compañía que aparece junto a discursos de odio.

“Lo que hemos visto desde que se anunció el cambio en Twitter, es que la cantidad de discursos de odio aumentó significativamente”, dijo. “Sentimos que existe el riesgo de que nuestra publicidad aparezca junto a los mensajes incorrectos”.

El líder de la compañía indicó que de acuerdo con los valores que se promueven decidieron tomar una pausa en sus relaciones comerciales hasta que existan garantías de que ese tipo de contenido disminuya de forma considerable.

El posicionamiento de Mondelez sobre la divulgación de mensajes de odio también fueron compartidas por otras compañías como General Mills y United Airlines, las cuales retiraron sus pautas comerciales de la red social.

Según Reuters, Musk, este miércoles dijo a sus anunciantes que la forma en la que piensa trabajar en Twitter no dañará a las marcas, fue sincero al reconocer que mientras se avanza hacia la creación de una mejor experiencia de seguridad para los usuarios se pueden ir algunas cosas que llamó “tontas”.

Un tema que no ha gustado a millones de usuarios fue que Musk contempla la posibilidad de que la verificación de las cuentas tengan un costo mensual de $8 dólares, algo que hasta ahora no se cobra, pero la idea no fue bien recibida por nadie hasta el momento.

Dirk Van de Put no especificó cuánto dinero representaba la publicidad de su compañía para Twitter. Hasta ahora, la red social ha hecho un pronunciamiento oficial por la suspensión de publicidad de diversas compañías en los últimos días, así como tampoco a cuánto asciende el impacto económico.

