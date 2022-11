Agenda de eventos: qué hacer este fin de semana

Francisca Valenzuela en el Atrium

La cantautora Francisca Valenzuela, cuyos alegres álbumes de dance pop con inflexión folk le han valido Discos de Platino y Oro en Chile, se presenta este jueves en el Atrium del Lincoln Center. Valenzuela cautiva al público con sus habilidades como vocalista, baterista, guitarrista y pianista. Este raro e íntimo espectáculo individual mostrará ese talento instrumental mientras Valenzuela se acompaña al piano en un set que explora los cuatro álbumes que ha lanzado durante una impresionante carrera de 16 años, junto con algunas canciones nuevas inéditas, una versión o dos y otras sorpresas. A las 7:30 pm. Gratis. La entrada del Atrium queda en la avenida Broadway, entre las calles 62 y 63. Información: /www.lincolncenter.org

Cortesía: Elfego Becerra photography

El Big Apple Circus regresa al Lincoln Center

El Big Apple Circus está de regreso para la temporada de su aniversario número 45 e invita a los visitantes a experimentar la emoción de su deslumbrante nuevo espectáculo: DREAM BIG! Sólo durante ocho semanas, el Big Top en Lincoln Center será el hogar de asombrosas maravillas y atrevidas acrobacias, haciendo volar la imaginación a las alturas más asombrosas e impresionantes. Desde esta semana hasta el 1 de enero. Información: http://bigapplecircus.com/

Cortesía

La Isla Divina de Gloria Estefan en el Hulu

Gloria Trevi llega a Nueva York con su gira La Isla Divina World Tour. El teatro Hulu del Madison Square Garden de Nueva York será el escenario desde donde, este viernes 11 de noviembre, la reconocida cantante mexicana deleite a sus fanáticos con un espectáculo sin precedentes. Sus destacadas canciones como “No querías lastimarme”, “Todos me miran”, “Dr. Psiquiatra”, “Pelo suelto”, al igual que temas nuevos como “La Recaída”, serán parte del show que ha conquistado cada rincón de Estados Unidos y a más de 100 mil personas. Para boletos, visitar: https://www.msg.com/calendar/hulu-

Cortesía

Navidad Colombiana en el Teatro Thalía

Este viernes se estrena “Navidad en Colombia”, un espectáculo musical de danza en el que se presentan los diferentes estilos del folklore colombiano con toda su riqueza y variedad alrededor de las tradiciones navideñas. Es una coproducción del Thalia Spanish Theatre, dirigido por Angel Gil Orrios, y del Mestizo Art Center, cuyo director artístico es Harold Puente. Cinco únicas semanas, desde el 11 de noviembre al 11 de diciembre. Viernes y sábados a las 8:00 pm y domingos a las 4:00 pm. El Teatro Thalía está ubicado en el 41-17 Greenpoint Avenue, Queens. Información y boletos en: www.thaliatheatre.org o llamando al (718) 729-3880.

Cortesía

Actividades familiares en el barco Wavertree

South Street Seaport Museum invita a participar en “Crew and Cargo”, una experiencia familiar única que se llevará a cabo este viernes Día de los Veteranos, a las 10 a. m. (de 5 a 9 años) y a las 11 a. m. (de 8 a 12 años). Las actividades se llevarán a cabo en la cubierta principal del histórico velero Wavertree de 1885, atracado en el Muelle 16 (Calles Fulton y South). Las actividades explorarán el fascinante mundo de los navegantes transatlánticos desde la época de los exploradores europeos hasta la actualidad. Estas actividades dinámicas invitan a los niños de 5 a 12 años a tirar de las cuerdas para izar la vela y caminar alrededor del cabrestante, mientras aprenden cómo los marineros duermen, comen, trabajan y juegan Gratis. Para obtener más información y registrarse, visite seaportmuseum.org/crew-and-cargo.

Cortesía

Arte y diseño en el Salon Art + Design

Salon Art + Design, la feria líder en diseño y arte coleccionable producida por Sanford L. Smith + Associates, regresa para su 11ª edición al Park Avenue Armory (643 Park Avenue) del 10 al 14 de noviembre. Con 52 expositores excepcionales, el evento dará la bienvenida a decenas de galerías internacionales para presentar el diseño líder en el mundo: vintage, moderno y contemporáneo, y arte de primer nivel del siglo XX. Durante más de una década, Salon Art + Design se ha convertido en la plataforma elegida para exhibir, experimentar, coleccionar y discutir diseño y arte. Para más información: thesalonny.com

Cortesía

“Permitido Equivocarse” en SOB’s

La venezolana Ana María Simón y la colombiana Paula Arcila, dos reconocidas y multifacéticas actrices y presentadoras de radio y televisión, estarán presentando su show “Permitido Equivocarse”, este 13 de Noviembre en SOB’s (204 Varick Street). Un show de comedia, ligero y desinhibido, donde ambas se reúnen frente a una audiencia en vivo para recordar anécdotas y explorar esos momentos de la vida que marcan diferencias. Este espectáculo es una edición especial del podcast con el mismo nombre que ambas conducen desde hace tres años desde Madrid. Para más información, visite tiranube.com

Cortesía

Sumérgete en el mundo de Tutankamón

Para conmemorar el centenario del descubrimiento de la tumba del rey Tut en Egipto, The Beyond King Tut: The Immersive Experience, en asociación con National Geographic, abrió sus puertas en cuatro ciudades diferentes, incluyendo Nueva York. La exposición lleva a los visitantes a un viaje en el tiempo inundado de imágenes, sonidos e intrigas a través del mundo del rey Tutankamón, el niño que reinó como faraón de Egipto hace más de 3000 años, y el descubrimiento de su tumba y tesoros en 1922. Beyond King Tut aprovecha el mapeo de proyección y las nuevas tecnologías para crear impresionantes entornos visuales que invitan a los visitantes a dejar atrás el mundo moderno y vislumbrar un tiempo antiguo como nunca antes. Hasta el 1 de enero, en el Pier 36 (299 South St, New York, NY 10002) . Información: www.beyondkingtut.com