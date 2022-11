Las memorias inéditas de Aaron Carter presagian la forma en que murió

La trágica historia de Aaron Carter llegó a su fin este sábado cuando su cuerpo sin vida fue encontrado en la bañera de su casa en California, en la ciudad de Lancaster.

Desde su fallecimiento, los fanáticos, los artistas y los seres queridos de Carter compartieron su dolor por la pérdida de la que sus representantes de equipo informaron: “Este momento es un momento realmente malo, estamos tratando de averiguar qué sucedió y cuál fue la causa”.

Ahora, han trascendido más detalles sobre un importante proyecto suyo: las memorias inéditas de Aaron Carter, que debutarán a la vista del público la próxima semana y que, según un extracto sobre su adolescencia, presagiaban la forma en que murió.

El autor Andy Symonds fue quien pasó tres años entrevistando a Aaron Carter para el libro ‘An Incomplete Story of an Incomplete Life’, que desde el título ya comprende un tanto de misterio.

En la obra, Aaron plasmó un recuerdo de cómo las presiones de la fama lo dejaban exhausto al principio de su carrera y contó sobre la vez que se quedó dormido en la bañera.

“Recuerdo que me encerré en el baño de una de nuestras habitaciones de hotel y me quedé dormido en la bañera porque necesitaba dormir más. Mi madre echó la puerta abajo, temiendo que me hubiera ahogado ahí dentro”

Aaron Carter