Don Omar lanza álbum con música navideña inspirada en las raíces hispanas

El veterano reguetonero puertorriqueño Don Omar lanzó su nuevo álbum, “Tradición Urbana 2”, que reúne a un grupo de interpretes de diversos géneros tropicales con música navideña inspirada en las raíces hispanas.

Divino, Jowell, Ñejo, Pirulo, El YMAN, Yomo, Fortuna la Super F y Limi-T 21 forman parte del disco, que presenta una mezcla de fusiones tropicales como salsa, reguetón, merengue, bachata, bomba y plena, detalla un comunicado de prensa enviado este viernes por los representantes de Don Omar.

Tras el respaldo del público al primer proyecto “Tradición Urbana”, Don Omar se une nuevamente a Sugar Cream Music para producir y presentar una segunda edición del especial proyecto.

La Navidad es la época más importante del año y si hay algo que define a la cultura latina es la alegría con la que celebran estas fechas.

Algunos de los temas que se incluyen en la producción son: “Aquí si Hay de To”, a cargo de Limi-T21; “La Navidad Es”, con Yomo; “Las Cosas Buenas”, junto a Pirulo; “Pasé Navidad Llorando”, al lado de Ñejo; “¿Qué Me Hiciste?”, con Divino, y “Yo Quiero Tomar”, junto a Jowell. View this post on Instagram A post shared by DON OMAR aka KONG (@donomar)

