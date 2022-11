Pareja de ancianos muere atrapada en incendio en su vivienda de Missouri luego de que hombre se negara a abandonar a su esposa que convalecía

A Kenneth y Phyllis Zerr ni la muerte los separó…

La pareja de ancianos, ambos de 84 años, murieron en un fuego en su residencia en Missouri luego de que Kenneth se negara a abandonar a Phyllis.

El reporte de FOX 4 esta semana indica que la tragedia se reportó en martes en Tall Cedar Court, en la ciudad de Wentzville, entre la Autopista Z y la T.

Bomberos en New Melle recibieron una llamada de alerta a eso de las 12:40 a.m. Cuando el personal arribó a la escena, divisó humo saliendo del techo de la vivienda. Las autoridades sabían que habían dos personas atrapadas en el inmueble por la llamada que Kenneth hizo al 911.

Los bomberos ingresaron a la vivienda. Sin embargo, tuvieron que retroceder porque el fuego se intensificó. Cuando finalmente pudieron entrar al espacio, encontraron a la pareja muerta en el baño.

Phyllis habría caído al suelo desde su silla de ruedas. Para tratar de ayudarla, el esposo colocó varias toallas debajo de la puerta de la habitación principal en un intento para evitar la entrada de humo.

Barry Bayles, del Departamento de Policía del Condado St. Charles, relató parte de la conversación de Kenneth con el 911.

“Nosotros no obtuvimos detalles o él no nos pudo dar ningún detalle en ese momento. Estuvimos hablando con él de eso, le pedimos que saliera de la casa. El dijo que su esposa estaba en el suelo, que no podía moverla, y que no la iba a dejar en ese momento. Es trágico, sabes, dos vidas se perdieron aquí esta mañana”, relató el portavoz policial.

El hijo de la pareja, Andy Zerr, detalló que sus padres murieron agarrados de las manos.

“Ellos eran maravillosos el uno con el otro. Ellos se amaron hasta el final”, describió Andy.

A las víctimas, que llevaban 63 años de casados, le sobreviven tres hijos, seis nietos y siete bisnietos.

La causa del fuego aún no ha sido establecida, pero las autoridades creen que se pudo haber originado por un aparato en el sótano.