Cristiano Ronaldo se sinceró antes de Qatar 2022: “Me siento traicionado, porque me han convertido en la oveja negra del Manchester United”

Si muchos medios daban por hecho que la relación entre Cristiano Ronaldo y el Manchester United se encontraba rota, fue el mismo atacante que confirmó la noticia al diario The Sun, con una exclusiva en la que habló de que lo han convertido en “la oveja negra” del club.

Fue el periodista Piers Morgan el encargado de entrevistar a Cristiano Ronaldo para finalizar así con varios meses de especulación y rumores sobres su relación con el Manchester United.

En su primer desahogo, Cristiano apuntó directamente hacia a aquellos personajes, no solo el entrenador, que lo han puesto como el malo de la historia, asegurando lo traicionado que se siente y explicando que los momentos difíciles no solo los ha vivido esta temporada sino también en la campaña anterior.

“Puede que no deba decirlo, pero la gente tiene que saber la verdad. Me he sentido traicionado. He sentido que algunas personas no me quieren aquí. No sólo este año, el año pasado también”, reveló Ronaldo.

Sobre Ten Hag fue aún más tajante, asegurando que no puede tenerle respeto a alguien que no siente lo mismo por ti.

“No le tengo respeto porque él no me respeta. Si no me tienes respeto, nunca te tendré respeto”, comentó sobre el estratega holandés.

Lo veraz y crudo de las declaraciones de Cristiano Ronaldo podrían poner punto y final a su etapa con el Manchester United, club al que llegó en 2021 procedente de la Juventus.

Tras el desahogo, ahora Cristiano Ronaldo se centrará en disputar el Mundial de Qatar 2022 con Portugal, selección con la que debutará el próximo 24 de noviembre ante Ghana por el Grupo H y una semana antes, el 17, disputará un partido amistoso ante Nigeria.

