La actual pareja de Matías Novoa, Michelle Renaud, revela que no ve con un ojo

Michelle Renaud estuvo viviendo unas breves vacaciones con Matías Novoa en Nueva York, pero ya está de regreso en México según verificamos a través de sus redes sociales. La actriz tenía que volver para cumplir con un par de compromisos laborales, sin embargo no todo en su vida son buenas noticias, ya que su salud no está del todo bien.

Mezcalent, reportó que la protagonista de “La Herencia”, informó a sus fans sobre esta fura noticia a través de sus Instagram Stories. La mexicana tuvo que someterse a una revisión ocular por razones que ella misma desconoce y los resultados revelaron que la visión de uno de sus ojos es completamente nula.

“Resulta que no veo con el ojo derecho. Como siempre enfoco con los dos, no me había dado cuenta, pero ahora que me pusieron los lentes lo veo todo y ya no voy a forzar mi vista ni voy a cansarla. Además, el sol me estaba quemando la retina”, escribió Michelle al pie de una fotografía en la que se le ve usando lentes.

Pese a que la noticia no ha sido fácil, Michelle ha preferido bromear sobre la situación asegurando que a partir de ahora será una “cuatro ojos” y les aconsejó a sus seguidores que se revisen con un especialista ante la más mínima molestia.

