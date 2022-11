Aseguran que Chyno Miranda no quiere saber nada de Nacho, su ex compañero

Astrid Rivera, de ‘Despierta América’ conversó en exclusiva con una hombre que fue compañero de Chyno Miranda en el centro ‘Tía Panchita’, lugar en el que el cantante venezolano estaba internado y del que recientemente fue sacado para ser trasladado a otro centro de rehabilitación donde recibiera el trato adecuado.

La presentadora conversó con este hombre acerca del caso de Chyno Miranda y de lo que él vivió dentro de ‘Tía Panchita’. Entre muchas cosas que relata el hombre, al que le protegieron su identidad, destaca que el venezolano no sabía por qué estaba recluido en ese lugar. “Él no sabía ni por qué. Él dice que sí sabía que tenía un problema de inflamación que fue ocurrida por un covid, pero más nada…”, destacó este hombre.

“Él me hablaba mal de Nacho. Él no quería saber nada de Nacho…”, detalló el hombre cuando Rivera le preguntó por su ex compañero con el que alcanzó la fama internacionalmente.

“Los muchachos (del centro ‘Tía Panchita’) que sabían que no le gustaba que le dijeran ‘Nacho’, le hacían bullying y le decían ‘Nacho’”, también narró el hombre.

Hace algunos días Astrid Dayana Falcón, la novia de Chyno Miranda que participó el el cambio de centró de salud del cantante, publicó un mensaje para los seguidores de su novio:

“Gente, por alguna razón y por cuidar la integridad de Jesús no coloco fotos y solo tengo esta cuenta, es mi única cuenta oficial. Por favor ayudenme a reportar cuentas alternas. Hay mucho que contarles y no soy yo la persona autorizada para esto. Jesús en algún momento lo va a hacer y así lo ha querido por eso respeto su decisión”, afirmó a través de su recién creada cuenta de Instagram.

“Pedimos respeto. No se trata de crear cuentas, por ese motivo no público fotos. No engañen a la comunidad de Jesús, él mismo será quién dé declaraciones como hasta ahora lo ha hecho. Le debe mucho a su fanaticada. Mientras tanto yo estoy averiguando quién está detrás de estas cuentas tratando de dañar la integridad de Jesús”, concluyó.

Sigue leyendo: Nacho tuvo un emotivo gesto con Chyno Miranda tras la compleja situación que está atravesando

Habla la novia de Chyno Miranda: “Hay mucho que contarles: Él lo va a hacer”

Madre de Chyno Miranda tendría “problemas mentales” motivo que no le permitiría asumir la custodia de su hijo