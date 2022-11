Mundial Qatar 2022: Avocados from México regalará porciones de guacamole durante el Mundial

Foto: Avocados From Mexico / Cortesía

Avocados from México ofrecerá porciones de guacamole gratis para los amantes del aguacate y fanáticos del fútbol si las selecciones de Estados Unidos o México llegan a la final en el Mundial de Qatar 2022.

Los espectadores de los partidos suelen consumir botanas con salsa y el guacamole es una de las salsas más populares y amadas en Estados Unidos.

Para participar y tener la oportunidad de ganar guacamole gratis durante el mundial de fútbol, los fanáticos pueden visitar http://www.afmguacgiveaway.com a partir del 15 de noviembre de 2022, donde los usuarios deben completar un formulario, no se requiere de ninguna compra. Comprar cualquier producto de Avocados from México no aumentará las posibilidades de ganar.

La marca de aguacates anunció que si las selecciones nacionales de E.E.U.U. o México llegan a la final del torneo el 18 de diciembre de 2022, regalarán porciones de guacamole.

El sorteo comienza el 15 de noviembre y finaliza el 15 de diciembre, pero es mejor no esperar hasta el último minuto. Los primeros 10,000 participantes son elegibles para ganar.

La promoción está abierta a residentes legales de los Estados Unidos mayores de 18 años. Los ganadores del guacamole tendrán noticias de Avocados from México el 16 de diciembre.

Para las promociones de este mundial que inicia el 20 de noviembre de 2022, la compañía se asoció con dos reconocidos jugadores de Estados Unidos y México: Landon Donovan y Rafael Márquez.

“Nací en Michoacán, México, donde se cultivan aguacates de México”, dijo Rafael Márquez. “No solo estoy alentando la victoria de la selección mexicana, sino que tengo el orgullo que viene con la fruta y espero que logren una victoria para que podamos obtener guacamole gratis”.

La imagen de Landon Donovan y Rafa Márquez está siendo usada para anunciar el Sorteo #AlwaysGood Guac. También se exhibirán en las tiendas de comestibles locales como parte de la campaña nacional de compradores “Guackeepers Keep it Good”.

El sorteo ofrecerá la oportunidad de ganar guacamole gratis, así como dos mini balones de fútbol firmados.

Avocados From Mexico (AFM), con sede en Irving, Texas, es una subsidiaria de propiedad absoluta de la Asociación Mexicana de Importadores de Aguacate Hass.

