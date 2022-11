La docuserie de Netflix de Meghan Markle y el príncipe Harry se estrenará en diciembre

La muy esperada docuserie de Netflix del príncipe Harry y Meghan Markle se estrenará este año y está programada para su lanzamiento en diciembre.

Los Sussex serán los temas principales de la producción dirigida por la documentalista nominada al Oscar Liz Garbus y, tras el estreno de la quinta temporada de ‘The Crown’, la más polémica hasta la fecha, la plataforma de streaming no pretende bajar el ritmo y seguirá cultivando con maestría el interés público que siempre ha existido sobre la monarquía británica a lo largo de las próximas semanas.

Algunos dijeron que la pareja no estaba contenta con su interpretación y otros informan que Meghan y Harry querían retractarse de algunos comentarios sobre la familia real a raíz de la muerte de la reina Isabel II.

Por si fuera poco, las memorias del príncipe Harry llegarán a las estanterías el 10 de enero de 2023, así que se avecina una temporada ajetreada para el duque y la duquesa de Sussex, con espectadores con ganas de más revelaciones sobre los secretos más controvertidos de la casa Windsor.

Se desconoce, no obstante, si Markle y el hijo menor del rey Carlos III se embarcarán en una gira promocional para presentar en sociedad su flamante creación, fruto de un acuerdo millonario entre las partes para la producción de diversos contenidos, algunos de ellos, como la serie de animación ‘Pearl’, ya cancelados. Por el momento, Meghan se ha limitado a hablar de su relación profesional con la directora Liz Garbus, además de sugerir que su documental hará partícipes a los televidentes de su historia de amor con Harry.

“Esa pieza de mi vida que no he podido compartir, que la gente no ha visto, ha sido nuestra historia de amor. Espero que la gente sienta esas emociones en todo el contenido de los proyectos en los que estamos trabajando“, explicó hace unos meses para, justo a continuación, matizar que su primer trabajo para Netflix no versará sobre su matrimonio, el cual solo se abordará de forma anecdótica.

