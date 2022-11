Arranca Qatar 2022: Alineaciones probables, cómo y a qué hora ver el partido inaugural entre Qatar y Ecuador en Estados Unidos y México

El Mundial de Qatar 2022 arrancará este domingo cuatro años después de la final entre Francia y Argentina en Rusia 2018 y el país anfitrión y Ecuador serán los responsables de abrir el torneo este 20 de noviembre.

Qatar, que debutará en Copas del Mundo al organizar el evento, buscará evitar ser la segunda selección en la historia de los Mundiales en quedar eliminada en primera fase tras Sudáfrica, que se marchó en fase de grupos en 2010.

Por su parte Ecuador, de la mano de Gustavo Alfaro, posee una selección joven e intentara mejorar su presentación más destacada en Mundiales ocurrida en 2006, cuando clasificó a octavos de final al ser segunda del grupo en el que compartía con Alemania, Polonia y Costa Rica. Sin embargo, en la fase nocáut cayó 1-0 ante Inglaterra por un gol de David Beckham.

El encuentro debut entre Qatar y Ecuador ha estado lleno de polémica incluso desde la previa, al difundirse rumores de una presunta oferta por parte del gobierno qatarí para amañar el encuentro y perder 1-0 por más de siete millones de dólares, ofrecidos a ocho jugadores de la selección sudamericana.

En la actualidad de ambas selecciones, Qatar igualó 2-2 ante Chile y cayó ante Canadá y la selección Sub-23 de Croacia en sus partidos amistosos previos al Mundial mientras que en Ecuador preocupa su ofensiva al igualar sin goles ante Arabia Saudita, Japón e Irak.

Ficha técnica, horarios y transmisión en Estados Unidos y México

Qatar vs. Ecuador, fecha 1 del Grupo A del Mundial Qatar 2022

Fecha: Domingo, 20 de noviembre de 2022

Estadio Al Bayt Stadium

Hora Estados Unidos:

Hora central CDT: 10:00 AM

Hora costa Este (ET): 11:00 AM

Hora Pacífico (PT): 8:00 AM

Transmisión Estados Unidos:

TV: Telemundo y Fox Sports 1 / Streaming: Fubo TV, Vidgo, Sling TV, Peacock TV, Fox Sports App y Youtube TV.

Hora México:

Hora central CDT: 10:00 AM

Hora Pacífico (PT): 8:00 AM

Transmisión México:

TV: Las Estrellas, TUDN En Vivo, Sky HD, Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo, Blim TV, Canal 5 Televisa, TUDN / Streaming: VIX+ y SKY Blue To Go

Alineaciones probables

Qatar: Hassan; Salman, A. Hassan, Pedro Miguel; Waad, Hatem, Mohammed, Al-Haydos, Ali Asad; Afif, Almoez Ali

Ecuador: Domínguez; Preciado, Hincapié, Torres, Estupiñán; Caicedo, Gruezo, Cifuentes; Ibarra, Plata, Valencia

