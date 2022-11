Karim Benzema reacciona sobre su ausencia en Qatar 2022: “La razón me dice que deje mi lugar a alguien que pueda ayudar al grupo”

El delantero Karim Benzema reaccionó este mismo sábado sobre su lesión que sufrió en un entrenamiento con Francia, la misma que lo alejará de disputar el Mundial de Qatar 2022.

Benzema tomó sus redes sociales para contar lo difícil que fue tomar la decisión de apartarse de la convocatoria, asegurando que aunque nunca se ha rendido si debe ser consciente que su estado físico no le permitirá competir al más alto nivel.

“En mi vida nunca me he rendido, pero esta noche tengo que pensar en el equipo, como siempre he hecho, así que la razón me dice que deje mi lugar a alguien que pueda ayudar a nuestro grupo a tener un gran mundial“, escribió Benzema.

De igual manera agradeció a los aficionados por la avalancha de mensajes que recibió, muchos de ellos que se solidarizaron por su lesión.

“Gracias por todos sus mensajes de apoyo. ¡Allez les bleus!”, añadió Benzema desde su cuenta de Instagram.

El jugador del Real Madrid, último Balón de Oro, tuvo que abandonar la sesión de entrenamiento de la Selección Francesa este sábado en la que, por vez primera desde que se concentró con Francia, se había ejercitado con el resto de sus compañeros.

“Lesionado en el cuádriceps izquierdo, el delantero del Real Madrid se ve obligado a renunciar a su participación en el Mundial”, indicó la federación francesa en un comunicado.

De momento se desconoce si Deschamps optará por un reemplazo para Karim Benzema en la convocatoria de los 26 jugadores que conforman a la Francia que buscará el bicampeonato en Qatar, tras la Copa que consiguieron en Rusia 2018.

De decidirse a buscar un jugador que pueda suplir a Benzema, tendrá hasta el próximo lunes, en la víspera del debut de Francia en Qatar 2022 ante Australia, para convocar a un nuevo jugador si lo desea.

También te podría interesar: