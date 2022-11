Niña murió tras ser atropellada por una carroza durante desfile de Navidad en Carolina del Norte

Una marcha navideña fue detenida abruptamente en Raleigh, Carolina del Norte, después de que una carroza atropellara fatalmente a una niña este sábado, según confirmaron las autoridades.

El incidente ocurrió alrededor de las 10:25 a.m. del sábado, cuando el desfile se detuvo por el accidente, en el que varios socorristas fueron enviados a la escena, informó WRAL.

Los informes señalaron que la niña tuvo que ser trasladada a un hospital local para ser tratada por sus heridas, pero terminó falleciendo.

En un video tomado por WRAL, un camión parecía tomar velocidad luego de que el condutor perdiera el control. Algunas personas huyeron del camino mientras que otras corrieron hacia la carroza para evitar que chocara con otros miembros del desfile.

“Las chicas siguieron bailando, y luego se separaron muy rápidamente cuando el camión pasó entre ellas. Había más bailarines más allá de este grupo. Creo que todos nos preguntábamos si era parte del desfile”, manifestó una testigo que vio el accidente a WRAL.

“Tal vez (el camión) tomó un poco de velocidad y siguió tocando la bocina, y luego hubo un poco más de caos. Todos comenzaron a verse confundidos. No sé, tal vez el camión de bomberos y otros socorristas ayudaron a detener al camión. No tengo claro si alguien fue golpeado o no en el suelo”, agregó la testigo.

Un transeúnte también vio a la víctima en el suelo con una manta cubriéndola, mientras que otros reportaron haber escuchado llantas chirriando, y la bocina del vehículo a todo volumen en el momento del accidente.

Las autoridades precisaron que el accidente está bajo investigación, y no hay de momento mayor información disponible.

Entretanto, la alcaldesa de Raleigh, Mary-Ann Bldwin, envió un comunicado lamentando lo ocurrido y dio detalles sobre el incidente.

“Hoy comienzo con tanta alegría. La ruta del desfile estaba llena de niños sonrientes, y mi corazón se alegró mucho de verlo. Ahora todos estamos devastados por la noticia de este trágico accidente, y orando por la víctima y sus familiares. Es desgarrador”, señaló la funcionaria.

