Suplementos dietéticos que es mejor no consumir en la noche

Muchas personas toman suplementos dietéticos para tratar de mantenerse saludables, aunque los expertos en salud consideran innecesario el consumo de suplementos multivitamínicos para adultos sanos y mujeres que no están embarazadas. Revisamos cuáles son los suplementos que es mejor tomar por la mañana y evitar durante la noche.

Vitaminas B

Las vitaminas B son solubles en agua. Estas vitaminas deben de consumirse con frecuencia a través de los alimentos, ya que a diferencia de las vitaminas solubles en grasa, no se almacenan fácilmente en los tejidos del cuerpo. El exceso de vitaminas solubles en agua se excreta a través de la orina.

Los suplementos de vitamina B pueden tomarse con o sin alimentos a cualquier hora del día. Aunque, de acuerdo a Healthline, se recomienda tomar estas vitaminas por la mañana debido a su importante papel en el metabolismo de los nutrientes y la producción de energía.

Vitamina D y calcio

La vitamina D es un nutriente que las personas necesitan para una buena salud. Los Institutos Nacionales de Salud señalan que la vitamina D ayuda al cuerpo a absorber el calcio, uno de los principales componentes básicos para tener huesos fuertes.

Las vitaminas liposolubles como la vitamina D es mejor tomarlas con alguna fuente de grasa en la dieta para garantizar una mejor absorción. Es preferible tomar estas vitaminas en el día junto con las comidas.

Aceite de pescado

El aceite de pescado es una fuente dietética de omega-3. “Las investigaciones muestran que se absorbe mejor cuando se toma junto con una fuente de grasa, por lo tanto, tomarlo por la mañana con un desayuno o almuerzo que contenga una fuente de grasa saludable sería ideal para evitar dormir mal debido al reflujo”, comparte la dietista Trista Best a través de Eat This, Not That.

La compra y consumo de suplementos multivitamínicos y suplementos para reducir el riesgo de enfermedades sería un gasto innecesario, según científicos y recomendaciones del Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos.

científicos de Northwestern Medicine dicen que para los estadounidenses sanos que no están embarazadas, las vitaminas son una pérdida de dinero porque no hay pruebas suficientes de que ayuden a prevenir las enfermedades cardiovasculares o el cáncer.

“[Los pacientes] están desperdiciando dinero y se enfocan en pensar que tiene que haber un conjunto mágico de píldoras que los mantendrá saludables cuando todos deberíamos seguir las prácticas basadas en evidencia de comer sano y hacer ejercicio”, señala el Dr. Jeffrey Linder, profesor de medicina de la Universidad Northwestern.

