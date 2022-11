Desde NYC gritan fuerte para poner fin al odio hacia las personas transgénero

Desde las escalinatas de la Alcaldía de Nueva York, en el Bajo Manhattan, esta semana se escuchó un grito muy poderoso y consistente dirigido a la ciudad, al país y al mundo: ¡Pongamos fin al odio hacia las personas transgénero!

Este llamado se hizo en la recta final de la Semana contra la Transfobia, un programa de la Comisión Latina sobre el Sida y el Centro de Orgullo Comunitario Oasis, que ofrece servicios clínicos de salud sexual a las comunidades latinas en la Gran Manzana.

Bajo el lema “Yo elijo amar..”, por cuarto año consecutivo, desde la ciudad de Nueva York, se generó un importante espacio de reflexión para promover desafíos e integrar a diferentes organizaciones, en el espinoso camino de superar el odio, el rechazo y el miedo a este segmento del colectivo LGBTQ.

“Solo este año, se han registrado al menos 32 asesinatos de personas ‘trans’ en los Estados Unidos. ¿Qué numero debemos esperar para que otros se paren al lado de nosotros y nos digan: ¡Ni uno más!?, dijo Samantha Montemayor, consejera de salud sexual del Centro Oasis.

Los portavoces de las organizaciones que se integraron a esta manifestación, al grito de ‘Cero Transfobia’, destacaron que en los últimos diez años, siguen avanzando en otros estados del país, lo que describen como una serie de “ataques legislativos”.

“Texas acaba de publicar la semana pasada, un proyecto de ley que castigaría a los padres de jóvenes ‘trans’ por ayudar a sus hijos a encontrar atención que afirme su género. Lo que estas personas que libran estos ataques no se dan cuenta, es que nosotros hemos estado luchando toda nuestra vida.¡Ellos están detrás, tenemos una ventaja!, aseveró en su intervención Joaquín Carcano, activista de la Comisión Latina sobre el Sida.

La discriminación en lugares de empleo, el acceso a vivienda y los ataques sistemáticos de odio, son apenas una parte de la lista de “tragedias cotidianas”, que destaca este movimiento al cual se unió The New Pride Agenda, Make The Road NY, Familia TQLM, Latinos in the South, Translatix, Aids Center of Queens, Hope y Transgrediendo.

“En 2019, después de la muerte de Layleen Polanco, la Ciudad de Nueva York comisionó un grupo de trabajo sobre los problemas que enfrentan las personas ‘trans’ cuando están encarceladas. Tenemos numerosos obstáculos para el éxito del grupo de trabajo. ¡Le estamos pidiendo a esta administración municipal que nos apoye!”, expresó Shear Avory, portavoz en The Pride Agenda.

Una coalición de organizaciones exigieron ‘Cero Transfobia’ en las escalinatas de la Alcaldía de NYC. (Foto Cortesía Dereck French – Oasis)

Agresiones, insultos y discriminación

“¿Por qué tenernos miedo y odiarnos? Todavía aquí en Nueva York a pesar de los gigantes avances políticos y las legislaciones, tenemos muchos obstáculos que vencer. En los últimos cinco años hemos registrado 34 ataques violentos focalizados en algunos vecindarios de Queens”, aseveró Bianey García una organizadora de derechos ‘trans’ de la organización Make The Road NY.

Bianey, quien es una mujer transgénero, destaca que muchas personas de ese colectivo siguen siendo el blanco de una serie de agresiones, insultos y discriminación en la Gran Manzana, pero tienen mucho temor a acercarse a los oficiales de la policía a denunciarlo.

“Por eso es importante que tracemos un camino para unirnos y exigir un trato digno. Estamos viendo además que miles de personas ‘trans’ están tratando de cruzar la frontera. Huyendo de situaciones atroces. Y se encuentran con un gran muro en el país. Este movimiento en contra de la transfobia, apenas comienza”, subrayó la activista.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), casi 1 millón de personas se identifican como transgénero en los Estados Unidos.

El Dato:

50 muertes de personas transgénero y no conformes con su genero rastreó en 2021 la Campaña de Derechos Humanos (HRC).

Aclarando términos (*)

Persona Transgénero : persona cuya identidad o expresión de género no coincide con el sexo que se le asignó al nacer.

: persona cuya identidad o expresión de género no coincide con el sexo que se le asignó al nacer. Hombre transgénero: persona a quien se le asignó sexo femenino al nacer pero se identifica como persona de género masculino.

persona a quien se le asignó sexo femenino al nacer pero se identifica como persona de género masculino. Mujer transgénero: persona a quien se le asignó sexo masculino al nacer pero se identifica como persona de género femenino.

persona a quien se le asignó sexo masculino al nacer pero se identifica como persona de género femenino. Expresión de género: presentación externa que hacen las personas de su género (por ejemplo, su forma de actuar o vestir).

presentación externa que hacen las personas de su género (por ejemplo, su forma de actuar o vestir). Identidad de género: comprensión interna de las personas sobre su propio género.

(*) Fuente: CDC