Cristiano Ronaldo sobre las repercusiones de su entrevista: “No me preocupan los demás, estoy hecho a prueba de balas”

Cristiano Ronaldo ha vuelto a enviar un contundente mensaje a sus detractores a tres días de su debut con Portugal en el Mundial Qatar 2022. La estrella lusa ha dejado claro que está listo para afrontar la que será su quinta Copa del Mundo y puntualizó que sus declaraciones en la polémica entrevista de hace unos días, no afectarán sus compañeros se selección.

“Es fácil opinar desde el otro lado, pero el ‘timing’ de la entrevista no va a influir. No tengo que preocuparme por lo que piensen los demás. Todo el mundo sabe quién soy, en qué creo. Hablo cuando quiero, estoy hecho a prueba de balas. Todos los jugadores saben cómo soy y cómo pienso. No se van a ver influenciados. El grupo está unido y todos quieren jugar”, dijo.

“No creo que por este episodio piensen otra cosa. Es mi quinto Mundial. Responsabilidad tengo desde los 12 años que me fui de casa. Ahora somos más observados, pero responsabilidad tengo siempre: como jugador, como amigo, como padre… La presión es siempre la misma. A veces, salen las cosas bien, otras mal, pero me siento capacitado para asumirlo“.

En cuanto a sus problemas digestivos que le impidieron jugar el último partido amistoso, explicó que ya los ha superado. “Ya estoy recuperado, me siento preparado para comenzar el Mundial de la mejor manera y alcanzar los objetivos. Mis recuerdos son buenos y otros no tan buenos, pero como todo en la vida. Los Mundiales son algo diferente. El mundo para. Todos quieren verte jugar y hablar de la competición”.

En ese sentido, el cinco veces ganador del Balón de Oro se refirió a las posibilidades de Portugal para ganar el Mundial, dejando saber que tienen un gran equipo pero aclarando que tiene que ir partido a partido, iniciando con su debut ante la selección de Ghana.

“Tenemos un potencial enorme, pero hay que pensar en Ghana e ir con calma. A partir de ahí, ir creciendo. Si somos la mejor selección, llegaremos hasta la final. El equipo campeón será el mejor. Tenemos gente joven, es un buen ‘mix’”, indicó el capitán luso.

Por otra parte, habló de los que considera los rivales a vencer en este torneo, pero advirtió que Portugal ya ha demostrado que puede ganar a cualquier selección. “Brasil, Argentina y Francia son las que más posibilidades tienen. España y Alemania son las que más suenan, también para los hinchas. Pero ya vimos en 2016 que somos capaces de dar la sorpresa e imponernos”

Por último, el todavía jugador del Manchester United precisó que no está enfocado en ningún récord individual y que, por el contrario, quiere ayudar al equipo a ganar la Copa del Mundo.

“No persigo récords, los récords llegan. Batir a Eusebio sería especial por ser Eusebio. Pero no pienso en eso, sino en ganar el torneo. No veo las cosas por ahí, a algunos les gusto más y a otros menos. A unos les gustan más las rubias y a otros, las morenas. La gente dice que estoy en el final de mi carrera… Ya con lo que he hecho estoy orgulloso. Obviamente, ganar un Mundial no estaría mal”.

