“Es un honor que me comparen con Messi, pero yo estoy empezando”: Jamal Musiala previo a su debut con Alemania en el Mundial

El jugador estrella del Bayern Munich y de la selección de Alemania, Jamal Musiala, no tuvo reparo en admitir que “es un honor que” lo comparen con el astro argentino Leo Messi, esto en declaraciones previas al debut del equipo teutón en el Mundial Qatar 2022, frente a Canadá este miércoles, 23 de noviembre.

“Es un honor que me comparen con Messi. Pero yo estoy empezando y él lleva a un nivel ‘top’ toda la vida”, explicó Musiala durante la rueda de prensa en la que compareció junto al defensa del Borussia Dortmund, Nikla Süle.

“Es una comparación difícil. Se agradece mucho, pero yo soy Jamal, me centro en mi mismo; y en evolucionar”, agregó el jugador del que nació en Stuttgart, Alemania, pero jugó en todas las selecciones inferiores de Inglaterra hasta que, en desde 2021 fue convocado por el conjunto teutón y debutó en la selección que ha ganado cuatro veces la Copa del Mundo.

En ese sentido, el joven jugador fue cuestionado por su pasado en las inferiores de Inglaterra que ganó 6-2 a Irán este lunes, aunque no quiso generar polémica y sólo se centró en hablar de Alemania que debutará el miércoles ante Japón. “Tenemos calidad para llegar lejos en este torneo. Y podemos ganar el Mundial. Nos hemos preparado bien, y ya tenemos ganas de empezar”, indicó.

Acerca de las palabras del seleccionador inglés, Gareth Southgate, en referencia a que podrían aprender muchas cosas de Alemania y si esta podía aprender algo de la inglesa, respondió: “Pienso que la alemana es una selección muy fuerte; y ésa es nuestra seña de identidad; pero Inglaterra tiene gran calidad, son muy buenos en el ‘uno contra uno’ y también podemos aprender muchas cosas de ellos”.

“Nunca me llegué a pintar la cara con la bandera inglesa”, respondió Jamal al ser preguntado por la prensa inglesa si hace años no apoyaba a la selección de los ‘Tres Leones’. “Pero cuando jugaba con Inglaterra, apoyaba a Inglaterra y me alegro si ellos ganan. Cuando era pequeño mi objetivo era jugar en Wembley; ellos me apoyaban y les estoy muy agradecido”, precisó.

“En los equipos inferiores de Inglaterra aprendes muchas cosas; era otro entorno, pero la idea de jugar con libertad (“play with freedom”) me ayudó mucho”, comentó la joven estrella de la selección alemana, que presumió de “ser el mejor” de la misma jugando al baloncesto, una de sus actividades favoritos en las horas de descanso en el cuartel general alemán, en el que también juegan “a la consola, el ‘Call of Duty’ y todas esas cosas”.

En dicha rueda de prensa, la primera pregunta fue relacionada a la polémica al brazalete arcoíris ‘One Love’, que tenía planeado usar su capitán Manuel Neuer, pero que posiblemente no llevará por las posibles sanciones que esto pueda traer. Aunque la Federación Alemana ha indicado que el tema está “en conversaciones”.

“Mi equipo favorito en la NBA es Golden State. Ahora parece que han empezado con problemas, pero estoy convencido de que mejorarán en los ‘play-offs’, seguro”, declaró Musiala.

Con información de EFE.

Lea también:

– El durísimo golpe que obligó al portero de Irán a salir en el minuto 18’ del partido contra Inglaterra

– Cristiano Ronaldo quiere “ser el que le haga jaque mate a Messi” en el Mundial Qatar 2022 [Video]

– Aficionada inglesa desafía la censura en el Mundial Qatar 2022 y muestra sus senos en medio de una multitud [Video]