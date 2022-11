Élites rusas están en “conversaciones secretas” para deshacerse de Putin: exministro de Ucrania

Un exministro de Relaciones Exteriores de Ucrania alega que un grupo de personas alrededor de Vladimir Putin están discutiendo en secreto cómo expulsar al presidente ruso del poder en medio de la guerra en curso en Ucrania.

En un artículo de opinión publicado el martes por The New Voice of Ukraine, Volodymyr Ohryzko escribió que estas conversaciones supuestamente secretas tienen como objetivo deshacerse de Putin para salvaguardar los intereses de los participantes.

“Se está haciendo mucho a espaldas de Putin, de lo que, por supuesto, no está informado”, escribió Ohryzko.

“Pero un grupo de personas que están del lado o por encima o por debajo de Putin, que perderán mucho con la actual situación absolutamente catastrófica para Rusia, definitivamente pensarán en cómo cambiar a Putin por su seguridad, por obtener más ganancias financieras y regresar a su anterior vida paradisíaca en Occidente”, agregó.

Ohryzko, quien se desempeñó como ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania de 2007 a 2009, agregó que estaba “convencido de que estas negociaciones no públicas han estado ocurriendo durante mucho tiempo”.

Aunque los funcionarios rusos y los medios estatales han presentado en gran medida puntos de vista positivos sobre Putin y el conflicto de Ucrania, algunas personas y grupos externos han sugerido que el panorama puede no ser tan optimista tras bambalinas.

En marzo de este año, menos de un mes después de que comenzara la guerra a fines de febrero, la agencia de inteligencia militar de Ucrania alegó que las élites rusas planeaban destituir a Putin del poder por las consecuencias de la invasión ampliamente condenada.

En mayo, un medio de comunicación ruso independiente informó que un número creciente de personas en las clases de élite de Rusia estaban insatisfechas con Putin y la guerra. La decisión de invadir Ucrania “horrorizó a la mayoría de los funcionarios ministeriales y del Kremlin, que temían que las sanciones occidentales arruinaran sus carreras y tal vez incluso sus vidas”, dice el informe.

Ohryzko ha predicho previamente la caída de Putin desde que comenzó la guerra. A principios de este mes, dijo en una entrevista con Radio NV de Ucrania que “las tendencias para Putin son muy negativas”.

“Ahora no podemos predecir cuándo colapsará el régimen, pero sucederá. Y se derrumbará debido a muchas circunstancias”, dijo.

En octubre, el portavoz de Putin, Dmitry Peskov, dijo a Newsweek en un comunicado compartido por el Kremlin que cualquier especulación de que el poder del presidente ruso podría estar en peligro debido a los reveses de la guerra y la deslealtad entre sus aliados “no era cierta”.

También lee:

· Los soldados rusos no tienen “ni idea de qué hacer” en Ucrania, dicen sus familias

· Rusia advirtió que castigará la supuestra ejecución de soldados del Kremlin en Ucrania

· Rusia es vetada de la Conferencia de Seguridad de Múnich