Eugenio Derbez publica video y da detalles de su estado de salud tras sufrir accidente

Eugenio Derbez estará entre ocho meses y un año en recuperación de su lesión en el hombro, el cual le tuvo que ser reconstruido después de que se lo destrozara al caerse mientras participaba en un videojuego de realidad virtual, y no es seguro que recupere la movilidad por completo, reveló el actor y productor.

Desde su accidente, la estrella de “CODA: Señales del Corazón” ha estado prácticamente sedado para soportar el dolor y se alejó de su celular hasta ayer que compartió detalles de su salud en una transmisión en vivo por Instagram.

“Por los fuertes dolores me han tenido sedado. Las últimas dos semanas prácticamente he estado dormido“, compartió.

Derbez se encontraba en Georgia, Estados Unidos, con su hijo Vadhir, quien lo invitó a jugar. El actor se tropezó con un objeto que se encontraba en el suelo y no pudo reaccionar, ya que todavía traía el visor y estaba confundido.

“La realidad virtual me hizo creer que caía desde el edificio. No sé qué moví y me tropecé, me caí con todo mi peso sobre el codo y sentí como se empujó el hueso (húmero) y que se me sale y en su camino rompió todo lo que había ahí. Ahí supe que tenía una fractura muy seria“, describió.

La caída, dijo, le ocasionó cerca de cinco fracturas grandes y 10 pequeñas. Visitó tres hospitales, y en Georgia, donde sólo le acomodaron el brazo, pero aún lo tenía dislocado, le advirtieron que tenía que operarlo un especialista.

El recorrido a Los Ángeles duró cerca de 12 horas porque tuvo que viajar en carretera y tomar dos vuelos, pero el médico no lo operó hasta una semana después, por los preparativos.

“Esto que me pasó fue para algo. Creo que tiene que ver con que este año fue uno muy ocupado, los últimos seis meses no estuve prácticamente en mi casa, únicamente en dos ocasiones para cambiar maleta”.

Con ayuda de su esposa Alessandra Rosaldo, el comediante mostró una imagen de la radiografía de su brazo y aseguró que los doctores le tuvieron que poner cerca de 20 tornillos.

Aquí te dejamos el video

Derbez lamentó no poder asistir al Festival de Cine de Toronto para presentar “Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe”, película en el que actúa, pero aprovechó para promocionar dos producciones suyas: la cinta “Cuando Sea Joven” y el documental “13:14: El Reto de Ayudar”.

Pese a que le duele reír, bromeó también al anunciar el 90’s Pop Tour, donde participa su esposa, quien lo ha cuidado.

“Les mando todo todo todo lo que me sobra”, se despidió con la frase de su personaje Julio Esteban.

