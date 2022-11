El actor Jesús Castro no tiene problemas para desnudarse como ‘Gigolo’, en la exitosa serie de Telemundo

Jesús Castro, protagonista de la nueva serie “Diario de un Gigolo” de Telemundo, que se transmite los sábados, confiesa que no es fácil ser tan guapo y que ha sido duro llegar a donde está.

“Esto de ser guapo o no depende de los ojos que miren, ¿no? Arrastras un poco de peso más cuando te consideran que sólo puedes ser una cara bonita o que ellos consideren que tienes una cara bonita y ya estás ahí; pero al final, cuando estás siete u ocho años y no paras trabajando, haciendo casting, intentando formarte y superándote, pues algo habrás hecho bien también.

“Pero pues ese estigma del guapo está ahí por guapo. Yo creo que en España no nos lo vamos a quitar en la vida”.

¿Te ha costado mucho llegar a donde estás?

Todavía no estoy donde quiero ni mucho menos. Estoy apenas empezando mi andadura, pero sí que no ha sido fácil. Ha habido mucho desengaño, mucha frustración, mucha rabia, mucha impotencia, pero pues al final haya lo que haya tienes que seguir apretando dientes y remando, entonces a tu pregunta de si me ha costado mucho estar aquí, pues sí.

¿Son difíciles las escenas de sexo de la serie?

Yo es que no tengo mucho problema en desnudarme; o sea, tampoco es que vaya por la vida «en bolas» (desnudo), pero cuando mi trabajo lo requiere o lo que sea, no soy el que más pudor tengo ni nada.

“Lo paso peor por la chica cuando hago ese tipo de secuencias, porque quizás ella sí igual no quiere que se le vea tal o cual, pero pues yo tampoco tengo mucho problema siempre que la secuencia lo requiera que se tiene que ver algo. Si no, pues te pones un calzón o lo que sea, pero si es desnudo integral no tengo mucho problema”.