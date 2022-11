Ivy Queen: “Me dijeron vanidosa cuando empecé a pensar en mi”

Ivy Queen publicó a través de su cuenta de Instagram una fotografía en la que aparece de pie, luciendo un colorido vestido en tonos naranja, como si fuese fuego, y con unas pequeñas aberturas a los lados de su cintura. Su cabello largo , negro y lacio y unos tacones con plumas complementan su atuendo en esta oportunidad.

Con esta foto la cantante boricua envió un mensaje sobre lo que le han dicho, lo que ha hecho y logrado en el mundo: “Me dijeron vanidosa cuando empecé a pensar en mí. Yo me forge, nada me han regalado. Ando en mi propio pedestal se que incomoda tanta seguridad. Una sola vida y me la estoy viviendo a mi antojo. Desayunen, no olviden sus vitaminas corillo”, dijo la intérprete de ”La vida es así”.

Los fanáticos de ‘la diva del reggaetón’ reaccionaron ante sus palabras con mensajes de apoyo y amor.

“Te mereces todo lo bueno que estás viviendo LA DIVA!!!!”, “Todo lo que tienes ganado con el sudor de tu frente en la forma más digna y respetable posible”, “Te lo mereces todo!!!!!!!”, “Ahora es tu momento de disfrutar siempre un orgullo saber eres boricua de pura sepa”, “los envidiosos y envidiosas tu sigue brillando como siempre” y “Así dicen cuando te ven tan bella y espectacular sigue sacando mas fotos y vive esa cuerpa. Te queremos Ivy”, dijeron algunos de sus fans.

Ivy Queen frecuentemente da mensajes a través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 3,6 millones de seguidores. Hace unas semanas le dedicó un mensaje a las mujeres.

“Pensando en voz alta y lo voy a compartir: la verdad que no hay peor enemigo de una mujer que no sea otra mujer. O uno que otro hombre ardido porque una no le hizo caso. Porque cuando escucho que para verse bien se necesita dinero yo me quedo loca porque hay gimnasios que son gratis. Porque todas las mujeres merecemos cuidarnos, alimentarnos, hacer ejercicio, salir a caminar, cirugía, botox… Si a usted le está malo que otra mujer se haya planchado las arrugas, usted es parte del problema, usted no pertenece a nuestra colmena”, dijo ella.

