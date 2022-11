Jessica Rodríguez y Francisca Lachapel son las mejores vestidas de hoy en Despierta América, según el público

Jessica Rodríguez y Francisca Lachapel se han convertido en muy buenas amigas y en un referente de moda y estilo en lo que va del año. El público televidente de Despierta América aplaude constantemente sus atuendos, y el día de hoy las consideraron las mejores vestidas del programa.

Bellas. Preciosas. Hermosas. Bellezas. Guapas. Son muchos los adjetivos calificativos positivos que los seguidores del show están utilizando para describir y aplaudir así los conjuntos con los que tanto Jessica y Francisca decidieron deleitar a los fans el día de hoy. Mientras que otros incluso afirman que las conductoras así vestidas hasta parecen gemelas y hasta hay otros que van directo al grano y afirman: “Me gustan sus conjuntos”.

Aquí la imagen de la que todos están hablando en la cuenta de Instagram de Despierta América.

En días previos, Francisca lució un atuendo similar al de Jessica, por su estampado. Recordemos que el “animal print” se ha convertido en un básico en el guardarropa de muchas celebridades, y el mismo Jomari Goyso recomienda que éste no salga del clóset, porque o la tendencia persiste en seguir vigente o regresa con mayor fuerza, como ha podido pasar desde hace un par de años. View this post on Instagram A post shared by Francisca (@francisca)

Jessica por su parte, ha demostrado tener un estilo bastante variado, en ocasiones uno podría llegar a describirlo como “boho style”, y en otras la hemos visto pasar de los looks más elegantes de alfombra roja, a los urbanos “NY style”. View this post on Instagram A post shared by JESSICA RODRIGUEZ (@jessivaleri) View this post on Instagram A post shared by JESSICA RODRIGUEZ (@jessivaleri)

