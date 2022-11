Julieta Venegas presenta su nuevo álbum, “Tu Historia”

La cantante mexicana Julieta Venegas presentó este martes su nuevo álbum, “Tu Historia”, cuyo título, expresó, hace referencia al proceso de recorrer su pasado para construir el futuro.

“Es lo que creo que ha sido y es la música para mí”, dijo en una conferencia de prensa en el Teatro Metropólitan, situado en el centro de la capital mexicana y donde actuará el próximo viernes y sábado.

Con “Tu Historia” (2022), Venegas (California, 1970) regresó a los discos de estudio siete años después de su última publicación, “Algo Sucede” (2015).

No obstante, recientemente trabajó y coescribió junto al puertorriqueño Bad Bunny la canción “Lo Siento BB :/” (2021), que le valió el Latin Grammy a la mejor interpretación de una canción de reguetón.

En su nuevo disco, formado por 10 canciones compuestas y escritas por ella durante la pandemia del coronavirus, la mexicana trató temas como la amistad, el amor y la reconciliación con su pasado.

Entre ellas destacan composiciones como “Mismo Amor”, “Caminar Sola”, “En Tu Orilla”, “Te encontré” o la homónima “Tu Historia”.

“La música son fotos de cada momento de mi vida, de mi estado musical y emocional. Me gusta saber que tengo un recorrido hecho y siento que hay algo en mí que ha cambiado mucho, y algo que sigue igual” Julieta Venegas

Con su nuevo disco, estrenado el pasado 11 de noviembre, inauguró una nueva etapa como artista independiente, después de que abandonase la disquera con la que trabajaba, Sony, y fichara por una más pequeña, Altafonte.

“Tuve buena experiencia con la disquera en la que estaba, pero sentía que había cosas que se daban por sentadas. Creativamente, necesito no caer en una inercia. Quiero hacer las cosas a mi manera, sin una estructura muy grande. Es más divertido y lindo“, comentó al respecto.

Si en este álbum hubo una figura disquera, incidió, fue ella misma.

COMPONER DURANTE LA PANDEMIA

La cantante empezó a forjar “Tu Historia” durante la pandemia y surgió de la necesidad que sintió de sentarse a escribir y reflejar sus sentimientos durante aquellos meses.

“Y con el tiempo todo empezó a suceder. Fue un proceso lento, que empezó a finales de 2020 y ya estamos a finales de 2022”, expuso.

El primer tema que compuso fue “La Nostalgia”, cuando supo que no podría viajar a México a visitar a su familia y que habla de no tomar el pasado como algo negativo.

“En Tu Orilla”, por otra parte, está inspirada en el poema “Guárdame en ti” del chileno Raúl Zurita, a quien descubrió durante la pandemia.

“(El poema) le pide a alguien que le guarde en la orilla. Es lindo, ¿dónde está la orilla de una persona? La tocaba cada día, cuando me despertaba durante la cuarentena, y me acompañó mucho”, confesó.

En “Caminar Sola” cambió de registro y trató de explicar la inseguridad que sienten las mujeres en Latinoamérica cuando van solas por la calle.

Venegas, quien viene de una de gira por Estados Unidos, Colombia, Argentina, Uruguay o España, ofrecerá los próximos 25 y 26 de noviembre dos conciertos íntimos en el Teatro Metropolitan en los que mezclará su nuevo repertorio con canciones más antiguas.

“Espero que cantemos mucho. Si hay algo que cada vez aprecio más es el hecho de cantar a la gente y que canten conmigo”, destacó. View this post on Instagram A post shared by Julieta Venegas (@julietavenegasp)

