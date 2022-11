Memes y reacciones en redes sociales favorecen a España y Luis Enrique, que generaban dudas con la joven convocatoria

El seleccionador de España, Luis Enrique, llegaba al debut contra Costa Rica en el ojo del huracán debido a la convocatoria de 26 jugadores que llevó al Mundial Qatar 2022. Con 8 jugadores del FC Barcelona y dos del Real Madrid, y dejando fuera a figuras de la talla de Iago Aspas y Sergio Ramos, los ojos estaban puestos sobre él y lo que pudiera llegar a hacer con La Roja.

Pero tan solo hizo falta ver la primera parte del partido de España para que Luis Enrique demostrara que sabía lo que estaba haciendo: un sólido 7-0 con un 82% de posesión que no solo se quedó en una cifra, sino también en supremacía futbolística.

Ante la victoria española, surgieron decenas de reacciones y memes por la contundencia de Luis Enrique y los suyos.

En la previa del partido, así señalaban al seleccionador español.

*Los entrenadores de las demás selecciones estudiando y analizando a sus rivales*



Luis Enrique de mientras: pic.twitter.com/mgJHmPjiCP — Español del chill (@EspanolChill) November 19, 2022

Luis Enrique debutó como streamer hace unos días en Twich, lo cual no se dejó pasar para crear un meme.

luis enrique entrando a twitch después del partido pic.twitter.com/eZO0EMCdb4 — Andrés (@abrenesu_) November 23, 2022

Cuando Luis Enrique prenda stream carpeteando a JuanitoCostaRica18525891 que había dicho que le iban a ganar a España pic.twitter.com/GIyom4GPsL— gonzalo 🇦🇷🇶🇦 (7-9) (@gonzaloco1) November 23, 2022

El orden del equipo que mantuvieron los jovenes bajo la dirección de su seleccionador, también tuvo sus efectos. Los jugadores de España con sus clubes // Con Luis Enrique pic.twitter.com/JYTD121tNh— Rodrigo (@Rodrigo_ATM_) November 23, 2022

El streamer Ibai Llanos aprovechó el primer tiempo de España para desde ya, sentenciar que su país ganará éste y los próximos dos mundiales. La primera media hora de España es absolutamente escandalosa. Los mejores 30 minutos del Mundial con mucha diferencia. No me quiero venir arriba pero seremos campeones en 2022, 2026 y 2030.— Ibai (@IbaiLlanos) November 23, 2022 No me gusta exagerar, pero esta España 2022 está a la altura de la Brasil de Pelé.— DjMaRiiO (@DjMaRiiO) November 23, 2022

Los memes también fueron contra una Costa Rica que se mantuvo discreta ante el poderío de los españoles. Costa Rica apenas llegó el primer gol de España: pic.twitter.com/MmSpq2h6Rn— Alex  (@alexculee) November 23, 2022

Desde la Caja Costarricense de Seguro Social se tomaron la derrota: “Lo importante es que haya salud”. Lo importante es que haya salud 😅🥲⚽️— CCSSdeCostaRica (@CCSSdeCostaRica) November 23, 2022

Las burlas del 5-0 también salpicaron al portero tico, Keylor Navas. El portero de Costa Rica pic.twitter.com/cngaa38pvJ— 🦋🦜 (@pachidermi) November 23, 2022

