Platanito rompe en llanto tras polémica por chiste de Debanhi Escobar: “Yo no la maté”

Sergio Verduzco, alias Platanito, pasa una situación difícil en redes tras la broma que hizo sobre el caso de Debanhi Escobar, la joven cuyo caso conmocionó a México en abril pasado tras ser encontrada muerta después de varios días de estar desaparecida.

Y es que durante un show reciente en Montreal, Canadá, Platanito confesó que se encuentra pasándola mal a pesar de que ya se había disculpado públicamente con los padres de Debanhi, quienes reiteraron que procederán en su contra por incluir el caso de la joven durante una rutina de chistes.

En TikTok se viralizó un video en donde se ve al comediante compartiendo su sentir durante una pausa de su show: “Como se habrán dado cuenta que estoy pasando una situación muy cabr*na en las redes sociales, esta noche quiero dedicar este show en especial a una mujer que está conmigo día y noche, apoyándome y diciéndome ‘tú eres un buen hombre, tú no eres un cul… güey y se lo dedico este show a mi esposa que viene conmigo”, expresó.

Luego, conmovido hasta las lágrimas, Verduzco se rompió en pleno show e hizo hincapié que él es un comediante y no un asesino, por lo que exigió que el gobierno hiciera su trabajo para dar con los verdaderos responsables del crimen de la joven.

“Porque soy comediante, yo no soy asesino ni yo maté a esa niña, yo lo único que quiero es qué el pinche gobierno haga su trabajo y agarren a los verdaderos responsables. Ustedes no lo saben, pero están así de querer meterme a la cárcel a mí, ¿yo por qué güey? yo no la maté, yo hice un pin… chiste”, señaló.

La polémica parece perseguir a Platanito, pues este material surge después de que emitiera dos mensajes por separado a través de sus redes sociales en los que se decía inocente de cualquier acusación y defendía su llamado “humor negro”. Él cree, básicamente, que un chiste no ameritaba las críticas que ha recibido.

Platanito se burló del incendio de la Guardería ABC

No es la primera vez que el comediante mexicano se ha mofado de circunstancias dolorosas en México.

En 2012, hizo burla del caso de la Guardería ABC en Sonora, México, la cual se incendió un 05 de junio de 2009 y murieron 49 niños.

“¿Saben de qué murió Michael Jackson?, de desesperación que porque le quemaron una guardería allá en Sonora. No se burlen, pobres chavitos al pastor, no se burlen, aparte ahora ya no hay guardería, abrieron un changarrito que se llama Kentucky Fried Children”, fue el chiste que hizo Platanito y por el que fue cancelado en ese año.

