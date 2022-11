Thanksgiving Day: 10 consejos para cocinar de forma segura y evitar un incendio en casa

Estamos a menos de 24 horas de celebrar Thanksgkiving Day y pareciera ser que este 2022 será sumamente especial pues quizá, la mayoría de las familias hayan tenido que posponer las reuniones con los seres queridos en los últimos 2 años a causa de la pandemia de Covid.

Esto puede ser que la euforia alrededor de este Thanksgiving Day haya crecido como la espuma para este año, lo cual puede que tu celebración sea única aunque también, es probable que esto te lleve a sufrir ciertos tropiezos que podrían derivar en graves accidentes.

De hecho, aunque no lo creas, es Thanksgiving Day uno de los días en los que más llamadas reciben los servicios de emergencia, en particular los departamentos de bomberos. Reforzando esta idea, de acuerdo a estadísticas de la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor, hay un promedio de 1,300 incendios en la cocina el Día de Acción de Gracias en comparación con los 400 en otros días del año.

Es por ello que como ocurre cada año, esta Comisión recuerda 10 útiles consejos para cocinar de forma segura en Thanksgiving Day.

10 consejos para evitar accidentes a la hora de cocinar para Thanksgiving Day

1) Evitar freír un pavo o jamón congelado. Según la la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor, este error en la cocina es el que más incendios genera en Thanksgiving.

“El pavo aún congelado sumergido en demasiado aceite genera un peligro de incendio enorme”, dijo Carla Coolman, portavoz de la Comisión, quien recomienda:

* Nunca freír el pavo en interiores, siempre en exteriores.

* Hacerlo con una cantidad de aceite idónea.

* Siempre hacerlo con la carne descongelada.

2) Quédate en la cocina para poder vigilar lo que estés cocinando y no salgas si ya estás cocinando el pavo, el cual debes revisar con frecuencia.

3) Mantén a los niños alejados de la estufa. Deben permanecer a 3 pies de distancia de donde se cocine. También asegúrate que estén lejos de alimentos o líquidos calientes pues el vapor o salpicaduras podrían provocarles quemaduras graves.

4) Para cocinar de manera segura, evita usar ropa holgada con mangas largas cerca de estufas y hornos.

5) Mantén el piso despejado para no tropezar con niños, juguetes, carteras o bolsos.

6) Mantén los cuchillos fuera del alcance de los niños. Asegúrate de que los cables eléctricos de un cuchillo eléctrico, cafetera, calentador de platos o batidora no estén al alcance de los pequeños.

7) Mantén cerillos y encendedores también lejos de ellos, como por ejemplo, en un gabinete cerrado con llave.

8) Nunca dejes a los niños solos en la habitación con una estufa o vela encendida.

9) Asegúrate de que las alarmas de humo de tu hogar estén funcionando.

10) Gira todas los mangos o manijas de los sartenes y ollas hacia la parte posterior de la estufa, así evitarás que otros las toquen y puedan quemarse.

Te puede interesar:

* La MTA insta a usar el transporte público para el festivo de Thanksgiving en Nueva York

* Thanksgiving Day: Guía para transportar alimentos en el avión

* Las predicciones del clima para Thanksgiving Day en este 2022