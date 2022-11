Thibaut Courtois fue el héroe al detener un penal ante Canadá en el debut de Bélgica en Qatar 2022 [Video]

El guardameta Thibaut Courtois fue la estrella de la selección de Bélgica este miércoles al detener un penal clave en el primer tiempo del debut en Qatar 2022 ante Canadá y mantener la ventaja mínima 1-0 que les permitió amarrar la victoria.

Courtois no solo participó tapando el disparo del extremo Alphonse Davies, sino que también fue clave en al menos tres acciones de claro peligro por parte de la selección norteamericana.

En la acción desde el punto penal, sentenciado por el principal luego de una mano de Yannick Ferreira Carrasco dentro del área, Courtois sacó todo su repertorio de reflejos al repeler el tiro a la izquierda de Davies apenas al minuto 10′ del partido.

MASSIVE SAVE BY COURTOIS 🇧🇪 pic.twitter.com/EU29yzdbux — FOX Soccer (@FOXSoccer) November 23, 2022

La acción además representó otra oportunidad fallida de Canadá de celebrar goles en una Copa del Mundo, tras irse sin anotaciones en la otra participación que tuvo en México 1986.

Sin embargo, tras varios intentos también rechazados por Courtois la otra ocasión de máximo peligro en su arco fue un cabezazo al minuto 80′ que el meta del Real Madrid pudo atajar para mantener la victoria 1-0. Courtois with another big save for Belgium! 🧤 pic.twitter.com/34Be2ji5vF— FOX Soccer (@FOXSoccer) November 23, 2022

Al final Bélgica terminó conquistando el partido gracias a Michy Batshuayi. El delantero, reemplazante del lesionado Lukaku, marcó con un zurdazo luego de un pase desde la defensa de Jan Vertonghen. BATSHUAYI PUTS BELGIUM OUT IN FRONT 🇧🇪 pic.twitter.com/s6ED21MAYH— FOX Soccer (@FOXSoccer) November 23, 2022

De esta manera Bélgica lidera el Grupo F de Qatar 2022 luego de lo hecho por otros rivales del grupo, Croacia y Marruecos, que igualaron sin goles en el otro encuentro.

