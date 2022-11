Rihanna grabará un documental en torno a su espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LVII

Rihanna regresará a los escenarios luego de cuatro años sin presentaciones en vivo cuando sea ella la encargada de ponerle música a uno de los eventos más importantes del mundo deportivo: la edición 2023 del Super Bowl, que está programado para el 12 de febrero en el State Farm Stadium en Glendale, Arizona.

La confirmación es especialmente emocionante para el fandom de la artista originaria de Barbados después de su larga pausa y hace que su próxima actuación sea aún más significativa de lo que ya es.

Aunado a eso, se ha informado que Apple le ha pagado millones a Rihanna para hacer un documental sobre este regreso y que muestre todo el proceso en el que abrirá de par en par las puertas de sus ensayos y de las reuniones previas a la gran noche.

“El Super Bowl es uno de los escenarios más grandes del mundo, si no el más grande, por lo que su espectáculo siempre iba a ser enorme. Además de eso, es un regreso en vivo y la presión es inmensa”, dijo una fuente a The Sun y agregó:

“Está ansiosa por que el mundo recuerde por qué es una de las mejores intérpretes de todos los tiempos”.

Uno de los temas que sin duda negociará con los responsables de la NFL será la presencia de artista o artistas invitados que la acompañen en el State Farm Stadium.

Por el momento ella no ha adelantado si se plantea o no pedirle a alguno de sus amigos que se sume al espectáculo que está preparando. The Weekend y Lady Gaga fueron los últimos que actuaron en solitario en el evento deportivo en 2017 y 2021 respectivamente, y Rihanna no descarta seguir su ejemplo porque ella solo se basta y se sobra para entretener al público.

Desde el lanzamiento de su último álbum, ‘Anti’, en 2016, se ha centrado en construir sus imperios de ropa y belleza, es decir, su marca de lencería, ‘Savage x Fenty’, y su línea de maquillaje y cuidado de la piel, ‘Fenty Beauty’.

