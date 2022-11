Cómo ganar un año de comestibles gratis en Whole Foods

Con el alza de precios de los alimentos, recibir un año de comestibles gratis es un premio que muchos podrían desear y los amantes de cocinar tienen una ventaja en una promoción. Whole Foods está ofreciendo $10,000 en comestibles gratis a cambio de una receta de guarnición festiva.

La temporada navideña está iniciando y este ambiente festivo puede inspirarte a realizar una receta que te lleve a ahorrar en el gasto de alimentos.

Quienes deseen participar en el concurso Next Hot Bar Star de Whole Foods deben grabar un video de 60 segundos en la que se muestren realizando su guarnición festiva y enseñar el producto terminado, así como los productos de Whole Foods Market que usaron.

El registro para el concurso de Whole Foods está abierto hasta el 30 de noviembre de 2022.

El video debe compartirse en redes sociales, a través de TikTok, Instagram o Twitter, usar el hashtag #WFMHotBarStarContest y etiquetar Whole Foods Market en la publicación. El video contará como una participación en el concurso.

El ganador del primer lugar del concurso ganará un año de comestibles de Whole Foods Market ($ 10,000 en tarjeta de regalo en Whole Foods) y un viaje para dos personas a la sede de Whole Foods en Austin, Texas.

Además, un plato inspirado en la receta ganadora se presentará en Whole Foods Market Hot Bar durante la temporada navideña 2023.

Los tres finalistas obtendrán $1,000 en comestibles de Whole Foods Market.

Los ganadores del concurso serán seleccionados por el equipo culinario de Whole Foods, se evaluarán varios criterios, como la originalidad, el atractivo para el cliente, la calidad y la cantidad de productos de Whole Foods que se usan en la receta.

Los chef profesionales, desarrolladores de recetas o empleado actual de Whole Foods no podrán participar en el concurso. Los participantes deben tener al menos 18 años y vivir en los Estados Unidos, aunque el concurso no está abierto a los residentes de Virginia Occidental, Vermont, Dakota del Sur, Dakota del Norte, Maryland, Delaware, Colorado y Alaska.

