La comida rápida menos y más cara de Estados Unidos

Las hamburguesas, las papas fritas y el refresco no se libran de la inflación. Los precios de la comida rápida de las cadenas más populares en Estados Unidos aumentaron drásticamente en comparación con el año pasado, según un análisis de precios de MoneyGeek. Con estos datos también es posible saber cuál es la comida rápida menos y más cara del país.

El sitio de asesoramiento financiero analizó los precios de 145 cadenas de restaurantes en 50 ciudades más grandes de Estados Unidos. Se encontró que de 2021 a 2022, los precios aumentaron un 9% en promedio.

Los datos de MoneyGeek revelan que la comida rápida es más cara en algunas ciudades y franquicias.

Ciudades donde la comida rápida es más cara

San Francisco, Los Ángeles y Nueva York fueron las ciudades más caras para una hamburguesa, papas fritas y refrescos, donde cuesta a los consumidores más de $14 por comida en las principales cadenas. En San Francisco cuesta $15.30; en Los Ángeles $14.59 y el New York $14.22.

Burger King se señala como la cadena que tuvo el mayor aumento de precio de cualquier cadena de comida rápida, con un aumento del 21% en 39 ciudades importantes. El costo de la comida subió de $6.76 en 2021 a $8.18 este año. Sin embargo, no es la cadena en la que más pagas por una hamburguesa.

Comida rápida más cara

Las hamburguesas más caras las tiene Five Guys. Los clientes pagan alrededor de $20 por hamburguesa, papas fritas y refresco. La cadena tuvo un aumento de $2.37 desde 2021, un 13,5 % más.

Comida rápida más barata

En McDonald’s, la cadena de comida rápida que vende más hamburguesas, una hamburguesa, papas fritas y refresco cuestan alrededor de $6.19, un aumento de precio del 11.5 % de 2021 a 2022.

MoneyGeek encontró que una hamburguesa, papas fritas y refrescos en Tulsa, Oklahoma, costaban en promedio solo $6.55.

Otras ciudades menos costosas para comida rápida fueron El Paso ($7.79), Nueva Orleans ($7.93), Detroit ($8.79), Austin ($8.88), Denver ($9.19), Memphis ($9.28), Indianápolis ($9.30) y Atlanta ($9.36).

Precio promedio de comida por cadena

1. Five Guys-$19.95

2. Wendy’s-$10.25

3. Jack in the Box $10.20

4. Burger King $8.18

5. McDonald’s $6.19

Te puede interesar:

–Cuál es el restaurante de comida rápida favorito del príncipe Harry

–Cuáles son las mejores cadenas de restaurantes en Estados Unidos por su comida, servicio y limpieza en 2022

–Cadenas de comida rápida con el drive-thru más rápido de Estados Unidos