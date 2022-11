Sacando la calculadora: ¿Qué resultado necesita México para clasificar a los octavos de final de Qatar 2022?

La derrota de México ante Argentina de este sábado por marcador de 2-0 trastocó los planes de clasificación del Tri a octavos de final del Mundial Qatar 2022, por lo que ahora tendrán que pasar a sacar cuentas de cara a su próximo partido ante Arabia Saudita y tener también la vista puesta en el encuentro entre Argentina y Polonia.

Para México no existe otro resultado que no sea la victoria ante los árabes. El detalle es que así consiga ganar, debe ligar ciertos resultados porque su resultado ante Argentina ahora le hizo no depender de sí misma.

¿Qué debería tener México como prioridad en caso del triunfo ante Arabia Saudita?

Al tener un solo punto en el Grupo C, México debería apuntar a conseguir los tres puntos para sumar 4, con los que igualaría a Polonia. Pero como no depende de sí misma también tendrá que ligar un triunfo de Argentina.

Sin embargo, la clave estará en la diferencia de goles. Una hipotética victoria de México ante Arabia Saudita deberá saldarse con al menos tres goles a favor y sin goles encajados para que exista una mínima posibilidad.

En caso de una goleada de México sobre Arabia Saudita (3-0) Argentina tendrá que superar mínimo 2-0 ante Polonia para que el Tri diga presente en 8vos de final.

Otra de las opciones es que México supere a Arabia Saudita y Polonia venza a Argentina, por cualquier marcador. En ese caso, norteamericanos y polacos avanzarán a la siguiente fase.

Cualquier escenario en el que los dirigidos por Gerardo ‘Tata’ Martino no consigan la victoria marcará el final del camino de México en Qatar 2022.

México disputará su último choque de la fase de grupos en Qatar 2022 ante Arabia Saudita el próximo miércoles 30 de noviembre.

