Si ella pudo a los 95 años, ten por seguro que tú podrás

La reciente celebración de los Grammy Latinos 2022 ha dado mucho de qué hablar. Y no precisamente porque el cantante uruguayo Jorge Drexler se haya coronado como el gran ganador, llevándose siete estatuillas a casa, ni tampoco porque el famoso Bad Bunny haya sido el gran ausente de la noche. Lo más emocionante, llamativo y diferente del gran evento fue ver a una alegre anciana de 95 años subir al escenario a recoger el premio de “Mejor nuevo artista”.

Que Ángela Álvarez se haya convertido en cantante, 80 años después de haberlo soñado, es sin duda la historia más inspiradora de la historia de los Grammy Latinos y también el testimonio más esperanzador para todo aquel que haya dado por muerto un sueño.

¿Cómo reavivar el sueño perdido?

Aliméntalo: Aún cuando veas imposible lograr eso que tanto deseas, no abandones tu pasión. Quizás no es el momento de abrir un restaurante, pero puedes perfeccionar nuevos platos y educarte cada día sobre negocios exitosos. Aunque Ángela, desistió de ser cantante profesional a los 15 años cuando su padre le dijo que no se dedicara profesionalmente, siguió componiendo y cantando para su familia. Pero, más importante aún, tenía mucha fe en Dios y su corazón siempre deseó que un día quedaran grabadas sus composiciones.

Sé paciente: Nunca digas que “se te pasó el tren”, pues unos logran sus metas cuando jóvenes y otros pueden tardar toda la vida. Y cuando pienses que estás viejo para lograrlo, piensa en las ocho décadas que le tomó a esta cubanoamericana o en los fundadores de McDonalds, quienes comenzaron ese negocio en sus 50 años de edad.

Cuídate: Añade calidad de vida a tus días para que puedas contar con buena salud cuando todo conspire para que se haga realidad tu sueño. Haz ejercicio físico regularmente, minimiza el estrés, duerme bien, come saludable y realiza chequeos médicos anualmente. Sin duda, la energía de Ángela a casi un siglo de vida evidencia lo bien que se cuida.

Todos vivimos con sueños cumplidos e incumplidos. Ojalá que la historia de Ángela estremezca tu corazón tan fuerte que reviva el gran sueño que creías perdido. Y es que, mientras haya vida, siempre será válido soñar.

