Conoce algunas de las locaciones donde Kristen Bell grabó ‘The People We Hate at the Wedding’

La nueva película protagonizada por Kristen Bell ha llegado a la plataforma de streaming Amazon Prime y ha cautivado por su comedia, pero también por los espectaculares lugares de Londres que aparecen.

El film se llama ‘The People We Hate at the Wedding’ y está basado en el libro homónimo de Grant Ginder que estrenó en 2017.

Su historia se centra en el viaje a Londres que tienen que hacer Alice (Kristen Bell) y Paul Stevenson (Ben Platt) para asistir a la boda de Eloise (Cynthia-Addai-Robinson). Al final el viaje termina en muchos momentos desastrosos y graciosos.

La directora de la película dijo que con la elección de locaciones para la película, se buscaba hacer una carta de amor a la capital de Inglaterra.

Cuando Alice y Paul llegan a la ciudad se reúnen con su familia para cenar en el lujoso Estiatorio Milos, el cual está ubicado en la antigua British Columbia House de Westminster. Este restaurante está especializado en pescados importados de Grecia preparados al momento.

El Estiatorio Milos también tiene sedes en Montreal, New York, Las Vegas, Miami, Los Cabos y Atenas.

Una de las espectaculares residencias que aparece en la historia y que le pertenece a Alcott, personaje interpretado por Julian Ovenden, es realmente una iglesia.

Por otro lado, una de las locaciones principales es el lugar donde se hace la tan esperada y accidentada boda. Esta se grabó en Wickham House, Newbury, a más o menos 60 millas de Londres.

Otra de las locaciones que se debe destacar es el hotel donde Alice, la protagonista, se hospedó durante su viaje al país europeo. Dicho hotel es El Langham, uno de los más lujosos de todo el continente.

Este hotel es cinco estrellas y se ubica en West End. Abrió sus puertas por primera vez en 1865, siendo sus arquitectos John Giles y James Murray. Actualmente cuenta con 380 habitaciones en su sede de Londres.

