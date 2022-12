Galilea Montijo: “No devolví un anillo de compromiso”

Aunque actualmente lleva más de diez años de feliz matrimonio con su marido Fernando Reina, Galilea Montijo confiesa que en sus relaciones anteriores no se veía casada y por eso terminaba regresando los anillos de compromiso que le daban.

En el más reciente de “Netas Divinas”, la conductora reveló que tuvo una ex-pareja en especial que le solicitó la devolución de la joya una manera bastante grosera, por lo cual decidió quedársela y utilizarla en la elaboración de una nueva alhaja.

“Hubo un anillo que no regresé, pero no les voy a decir quién fue el que me lo dio. No era el más pequeño ni el más grande que me habían dado. No lo devolví por la forma que me lo pidió y de hecho lo convertí en un collar“, dijo Galilea.

Para finalizar, la presentadora confesó que, aunque ha tenido momentos complicados en su matrimonio e incluso ha pensado en separarse, ambos han podido superar todas sus adversidades y al final el amor ha triunfado.

