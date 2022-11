Galilea Montijo se agarra de la vida y de su esposo para afrontar cualquier adversidad

Galilea Montijo asegura que su esposo Fernando Reina la ha apoyado plenamente para poder continuar con su carrera profesional, pues mientras ella cumple compromisos de trabajo, es el político quien se encarga de estar al pendiente de su hijo Mateo. “No hay que dejar de lado a la pareja, también es muy importante…”

“Fer ha sido una persona esencial en mi vida en cuanto a que yo pueda seguir trabajando, porque es muy demandante estar en televisión, estar en los medios, los horarios luego suelen ser muy pesados, muchos viajes; entonces también hay que darle mérito siempre a la pareja”.

La presentadora comparte de dónde saca su fuerza para afrontar cualquier adversidad de la vida. “De las ganas de vivir, de lo que amo la vida; de mi familia, de mis hijos, de mi trabajo, de mis amigos, de muchísimas partes. Siempre ando agarrándome de la vida“. View this post on Instagram A post shared by Fernando Reina (@reinaiglesias)

Galilea asiste a apoyar en la “Glamour Women of the Year” a sus colegas que fueron consideradas para recibir este reconocimiento.

“Yo creo que todas las mujeres tenemos algo especial, pero estas mujeres que van a celebrar esta noche son mujeres trabajadoras, ‘fregonas’ en todos los sentidos, guapísimas, que siempre ponen su granito de arena para que tengamos una sociedad mejor y desde su trinchera, ellas siempre trabajando. A cada una de ellas las admiro muchísimo“.

Lee más de Galilea Montijo aquí:

Galilea Montijo sobre su depresión: “Sin el medicamento me hubiera muerto”

¿Tendría un romance con otra mujer? Galilea Montijo respondió ante una ronda de preguntas

Galilea Montijo admite haber vivido depresión postparto y parece que todo empezó porque no pudo darle pecho a su bebé