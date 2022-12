TikToker logra sobrevivir 28 días en Nueva York gastando solamente $100 dólares, y aún le sobra dinero

Un TikToker, de nombre Frankie Hoy, quería saber qué tanto tiempo podría vivir con $100 dólares para sus gastos diarios. El día de hoy publicó el video de su día número 28 viviendo solamente con $100 dólares y dijo que todavía le quedan $5.96 dólares por gastar.

El joven de 27 años muestra sus aventuras en videos que comparte en la red social de TikTok y en donde ha llegado a acumular 100 mil seguidores. En varios videos documenta cómo estira lo más que puede los mencionados $100 dólares.

En cada video, narra sus gastos y ahorros diarios. A veces, eso incluye mostrar a los espectadores cómo hace café casero en su camioneta, misma en la que vive. Otras veces, comparte dónde compra una rebanada de pizza muy barata. En otros videos, también documenta las comidas de cortesía que recibe de su trabajo de catering.

El propósito es ser totalmente honesto sobre dónde gasta el dinero y dónde ahorra. El joven termina cada video diciendo la suma de dinero que le queda. En algunos casos, incluso ha compartido los días en que no ha gastado nada de dinero.

En el primer video de la serie, publicado el 4 de noviembre, muestra que no empezó nada bien, ya que compró un café de $4.34 dólares. Más tarde ese día, compró un galón de agua de $3.36 dólares.

El experimento ha tenido dos resultados positivos, según dijo Frankie Hoy a NBC. Y es que él se ha vuelto más inteligente desde el punto de vista financiero y ha aumentado su audiencia en TikTok. Algunos de sus videos han acumulado más de 1 millón de visitas.

La primera vez que uno de sus videos se hizo viral, Frankie Hoy estaba en un programa de comedia de micrófono abierto –ya que él es comediante– y no tenía idea de por qué su teléfono sonaba tanto hasta que abrió TikTok.

Otros beneficios del experimento es que dejó de beber alcohol, lo que le ha ayudado a ahorrar dinero. También ha aprendido a controlar algunos de sus antojos nocturnos, como pedir una pizza completa.

Ahora, Frankie Hoy dice que toma decisiones financieras más inteligentes, como hacer pedidos de Too Good To Go, una app que ayuda a los restaurantes a vender a las personas que quieren ahorrar la comida que no han vendido a precios más económicos.

