Diego Godín sobre Uruguay: “Nos sentimos robados”

En toda disciplina deportiva, existen momentos en donde hay que darle el paso a todos aquellos jugadores que pudieran representar una nueva generación para clubes o selecciones. En el caso de Uruguay, el adiós de manera temprana en el Mundial de Qatar supone el posible adiós de algunas figuras emblemáticas.

Luis Suárez y Edinson Cavani, pudieran ser uno de ellos, ya que debido a su edad; significaría el fin de su etapa con la celeste. Además de ellos, también se encuentra Diego Godín, el central de 36 años que no pudo decirle adiós a la fanaticada en el engramado porque estuvo lesionado.

Sin embargo, el defensa charrúa y central, aún no ha tomado la decisión, pero si aprovechó para dar su opinión sobre la tan discutida actuación de los árbitros en el compromiso de Uruguay, después de no pitar algunos penales.

“Todos vieron las jugadas polémicas de los penales, que fueron ambos. Nos sentimos robados por dos penales claros. Pero por mucho que lloremos y protestemos no vamos a cambiar el resultado. Pero duele que no hayan tenido el criterio que se viene teniendo para cobrar dos penaltis”, comentó Diego Godín.

🎙 "No me gusta pero tenemos que hablar de incidencias de arbitrajes que fueron claras. No podemos no decir que hoy nos sentimos robados por dos penales que fueron claros y ni siquiera los revisó"



✍️ Diego Godínpic.twitter.com/gt81koga4q — BUYSAN (@Buysan) December 2, 2022

“Hemos sufrido bastantes palos de FIFA y arbitrajes en los Mundiales. Es extraño que, en un partido decisivo, jugando cosas tan importantes, no pongan árbitros de prestigio, que estén preparados para momentos importantes” prosiguió el charrúa.

Por otra parte, si hablamos de su permanencia en la selección absoluta, Godín dejó claro que va pensar que hará con su vida de ahora en adelante. Claro está, de momento disputó su último encuentro con la celeste.

“Primero, voy a meditar si sigo jugando o no. No es por las lesiones, sino por una cuestión personal. Dicho esto, yo no me puedo retirar de la Selección. Yo voy a estar siempre a la orden para mi país si mañana me llaman. Está claro que ya sabemos que no voy a venir a la Selección, pero si te precisan tengo que estar”, prosiguió el central.

“Fue mi último partido con la Selección. Ahora voy a meditar que voy a hacer con mi vida. Tengo que ver si sigo. Capaz me retiro del fútbol”



🗣 Diego Godin sobre su futuro. pic.twitter.com/Rce01dZY3E — Matias Torres (@99Matito) December 2, 2022

De esta manera, solamente se deberá esperar el anuncio oficial de que se retira de la selección, aunque lo que está claro es que Uruguay se estará despidiendo de una generación que dejó grandes sensaciones en cada una de sus competiciones.

