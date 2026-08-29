Trump acusa a Kathy Hochul de estar a favor de Canadá por rechazar el nombre Lago América

El presidente Donald Trump arremetió el viernes contra la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, después de que la demócrata rechazara utilizar el nombre de “Lago América” para referirse al lago Ontario, denominación que el mandatario estadounidense ordenó adoptar.

Trump acusó a Hochul de favorecer los intereses de Canadá por encima de los de Estados Unidos y cuestionó su decisión de no reconocer el nuevo nombre reseñó el New York Post.

“La gobernadora Kathy Hochul está a favor de Canadá”, escribió Trump en Truth Social.

El presidente sostuvo que Canadá ha perjudicado económicamente al estado de Nueva York durante años y responsabilizó a la administración de Hochul por esa situación.

También cuestionó que la gobernadora se negara a utilizar la nueva denominación. “¿Se imaginan que diga que no respetará ni reconocerá el lago América?”, escribió, antes de responsabilizar a los demócratas de lo que considera problemas para el país.

La disputa comenzó el jueves, cuando Trump firmó una proclamación para cambiar oficialmente el nombre del lago Ontario a “Lago América”, con efecto inmediato, en medio de las tensiones comerciales entre Washington y Ottawa.

El lago Ontario tiene aproximadamente 250 millas de costa a lo largo del norte del estado de Nueva York, por lo que el cambio de denominación afecta directamente a una zona bajo jurisdicción estatal.

Poco después del anuncio presidencial, Hochul publicó un mensaje en X en el que dejó clara su posición: “Nueva York no lo llamará así”.

Trump vuelve a atacar a Hochul

En otra publicación en Truth Social, Trump calificó a Hochul de “estúpida” y aseguró que Canadá ha dirigido sus medidas arancelarias particularmente contra Nueva York.

“La tienen en la mira porque la consideran débil e ineficaz. ¡Eso no está bien!”, afirmó el presidente, según el New York Post.

Trump también acusó a la gobernadora de preferir que Canadá prevalezca en la disputa y afirmó que el país vecino trata a Nueva York “como basura”.

El mandatario aprovechó además sus publicaciones para intervenir en la contienda por la gobernación de Nueva York y pedir a los votantes que respalden en noviembre al candidato republicano Bruce Blakeman.

Trump describió a Blakeman como un político combativo y afirmó que está “del lado del pueblo”. También afirmó que, de llegar al cargo, reducirá los impuestos y combatirá la delincuencia.

Sigue leyendo:

• Hochul advierte un duro impacto en Nueva York por la disputa comercial de Trump con Canadá

• Canadá impondrá aranceles a 700 productos de EE.UU. desde el 8 de septiembre: estos subirían de precio

• Trump firma orden para cambiar el nombre del lago Ontario por “lago América”